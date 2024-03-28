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少子化、高齡化 日商決力攻成人尿布

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
受到高齡社會、少子化影響，王子控股決定從嬰兒尿布轉為生產成人紙尿布。（Photo by under Emma Bauso on Pexels C.C License）
受到高齡社會、少子化影響，王子控股決定從嬰兒尿布轉為生產成人紙尿布。（Photo by under Emma Bauso on Pexels C.C License）

受到高齡社會、少子化影響，日本嬰兒尿布需求降低，一家造紙公司轉而生產成人紙尿布！王子控股近期宣布，對於日本人口老化的問題，以及日本嬰兒尿布需求急劇下降，該公司將於9月停止生產嬰兒尿布，轉為生產成人紙尿布。

嬰兒尿布銷量下降

獨立報》報導，據統計，2023年日本新生兒僅有758631人，而嬰兒尿布銷售量也從2001年7的億片下降到今年的4億片，顯示出日本民眾大大減少使用嬰兒尿布的需求。

儘管王子控股轉為生產成人紙尿布，但其在馬來西亞和印尼的子公司將繼續生產嬰兒尿布，因這些國家需求仍持續成長。王子控股發言人表示，除了生產成人紙尿布，公司也將加強老年人衛生用品的生產，並將用於療養院、養老院等地方，在高齡化社會中給予老人照顧。

應重視人口政策

BBC》報導，出生率下降導致人口萎縮，已成為日本的重大危機，但日本政府因應挑戰所做出的努力，至今仍收效甚微，尤其增加年輕父母的兒童的相關補貼，並無有效提升出生率。

專家表示，人口萎縮原因很複雜，包括結婚率下降、更多女性加入勞動市場，以及教養孩子的成本增加等。日本首相岸田文雄去年也強調，因著少子化影響，日本社會是否能繼續發揮作用，需要更重視相關人口政策。

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