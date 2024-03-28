飛天車各國搶 中國正擴大技術優勢

歐洲已成功讓車輛可以飛行千里，該專利卻被中國企業買下！歐洲企業「克雷恩願景」（Klein Vision）開發出飛天車「AirCar」，並成功於斯洛伐克飛行35分鐘，後續被中國企業買下專利技術。專家認為，中國在電動車領域已是名列前茅，政府也不遺餘力補助，如今再購買飛天車技術，就是想在新興領域再下一城。

「先進空中運具」（Advanced Air Mobility）指的是，以飛行的方式進行載客或載貨的交通工具，因不受基礎設施或路面交通的阻塞，能進行更高速的運輸，受到業界不少關注。摩根士丹利於2019年也預估，飛行車市場產值將在2040年達1.5兆美元。

車輛飛天1000公里

《BBC》報導，克雷恩願景的「AirCar」飛天車，從汽車變成飛行器只需要2分15秒的時間，並於2021年成功於斯洛伐克機場起降，當時一共飛行35分鐘，航程約1000公里。

中國建新飛行汽車科技公司確定買下克雷恩願景的專利技術，加上中國企業「Autoflight」日前也成功達成載客無人機的試飛實驗，在在顯示該國在飛天車技術的突破。

航空顧問賴特指出，西方有時會考量到新舊科技的衝突，導致科技發展速度放緩，所以「中國將飛天車視為取得領先優勢的另一次機會」。

不讓中國專美於前

《歐洲新聞》報導，美國阿列夫航空公司（Alef Aeronautics）可垂直升降的飛天車日前於巴塞隆納全球行動通訊大會亮相。該公司技術長季瑟里強調，該車輛能夠飛天駛地，飛天能減緩交通壅塞、地面駕駛則能讓現行交通基礎建設持續發揮作用，盼該車型能於2025年底竣工驗收合格。

然而，目前飛天車在法規與安全設計上，還有許多複雜的挑戰，如飛天車應有明確的路線規劃，才能避免這些車輛與建築物發生碰撞；加上飛天車存在噪音，一旦普及化，恐怕使得城市的噪音汙染變得更加嚴重。

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