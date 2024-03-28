亞馬遜最大手筆創投 27.5億美元投資AI新創Anthropic

大型科技公司逐鹿人工智慧（AI）市場，競爭愈來愈熱。美國科技巨人亞馬遜（Amazon）表示，將加碼27.5億美元投資AI新創公司Anthropic，強化兩公司的夥伴關係。

金融時報說，這是亞馬遜有史以來最大筆的創業投資，對Anthropic的承諾投資總額成為40億美元。亞馬遜去年9月對Anthropic進行最初一筆投資，金額為12.5億美元，當時也定下今年3月底之前，亞馬遜有權將投資額增加到40億美元。

Anthropic是一家AI領域成績受到肯定的新創公司，公司所創建的AI工具能夠生成文本與分析，開發的聊天機器人名叫「Claude」。這家總部位於加州舊金山的AI公司，與亞馬遜的合作關係除了陸續獲得亞馬遜的巨額資金之外，也同意使用亞馬遜的雲端服務AWS進行部分營運，並採用亞馬遜自研AI晶片。

Anthropic建立夥伴關係的不只亞馬遜，多家科技大咖包括Google，也是個密切合作的對象，先前Anthropic也承諾會使用Google自研晶片。Google在Anthropic去年5月那輪募資時，投資4.5億美元。現在Google和AWS都是Anthropic的雲端運算夥伴。

知情人士向金融時報透露，Google已經同意將投資Anthropic追加到20億美元。

亞馬遜希望藉Anthropic採用亞馬遜自研晶片，且在AWS上執行運算，合作改善相關硬體，以期未來能與輝達（NVIDIA）的熱門晶片競爭。

Anthropic由前OpenAI員工Daniela Amodei、她的兄弟Dario等人創立於2021年，是OpenAI的強勁對手。消息人士說，亞馬遜的最近加碼投資，讓這家新創AI公司的估值來到超過180億美元。