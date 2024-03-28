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金價三連漲 國際油價下跌 鋁銅等工業金屬走低

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油價格周三繼續回落，美國原油和汽油庫存增加，削弱供給收緊預期心理素帶來的影響。金價連續三天上漲，投資人關注通膨數據對聯準會（Fed）決策的影響；鋁、銅在內大多數工業金屬下跌，最大消費國中國缺乏採購興趣。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價下跌

西德州中級原油（WTI）期貨跌0.3%，連續二日小跌，美國政府報告顯示原油庫存上周增加317萬桶。不過，這一成長規模僅為美國石油協會(API)周二預測成長規模960萬桶的三分之一左右。

汽油期貨處於近兩周低點。能源資訊署（EIA）能源信息管理局(EIA)的數據顯示，美國汽油庫存上周增加130萬桶，與API預估減少440萬桶相反。

WTI 5月原油期貨下跌0.3%，結算價報每桶81.35美元；

布蘭特原油5月原油期貨下跌0.2%，結算價報每桶86.09美元。

黃金三連漲

最近幾周在沒有任何明顯變數的情況下，金價也出現了一些大幅波動；分析師一直在尋找解釋，有人指出趨勢交易員加劇了價格波動。

「我們認為本月初以來的價格上漲仍然是一個謎，因此我們持續認為進一步的上行潛力有限，」德國商業銀行大宗商品研究主管Thu Lan Nguyen 表示，「如果美國降息預期再受衝擊，許多投資人可能會受到獲利了結的誘惑」。

截至紐約時間下午4:34，黃金現貨上漲0.7%，報每英兩2194.93美元；白銀現貨上漲0.7%，報24.633美元。

鋁、銅下跌

中國的消費繼續令人失望，往常春季經濟活動回升並未完全實現。金瑞期貨在報告中稱，買家在近期價格上漲後望而卻步，現貨鋁折讓正在擴大。倫敦金屬交易所（LME）鋁期貨下跌0.2%，報每公噸2298.5美元。

銅價周三則回落至兩周低點，投資人觀望大陸冶煉廠減產計劃的進一步細節。

LME 3個月銅期貨報每噸8,853.5美元，下跌0.1%，盤初一度跌至8,776美元，為3月13日以來最低。

3月18日，LME銅大漲至11個月高點9,164.50美元，此前中國大型冶煉廠宣布聯合減產計劃，但未提供任何停產幅度或時間的細節。

Amalgamated Metal Trading公司研究主管Dan Smith說：「中國冶煉廠計劃減產後的銅價反彈略顯超買。」

庫存 投資人 美國

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