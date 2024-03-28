美國鎖定關鍵晶片生產設備 促盟國緊縮維修服務

美國為持續壓制中國大陸的晶片製造能力，已請求盟友加強限制其國內企業為中國客戶提供晶片製造設備的維修服務。

美國商務部副部長艾斯特維茲（Alan Estevez）周三（27日）在華府對媒體說：「我們正在力推不要為一些關鍵零件進行維修，所以與我們的盟友進行討論。」他表示，「我們正與盟友合作，確定哪些維修重要，哪些不重要」，對於中國大陸企業可以自己維修的非核心零組件，美國不準備建議限制。

近來讓美國的警戒再度升高的導火線是，中國大陸的華為公司去年8月推出一款新型5G智慧手機，採用中國本土製造的先進7奈米晶片的。根據彭博新聞稍早報導，供應華為這顆晶片的合作夥伴中芯國際，是以應用材料（Applied Materials）等美國設備供應商以及荷蘭艾司摩爾（ASML ）的設備來製造。

自那時候起，美國就一直增加對荷蘭、德國、南韓和日本等盟國施壓，促請他們再進一步緊縮對中國獲取先進晶片技術的限制；同時，也限制應材等美國設備商為受制裁中國實體的設備提供維護服務。而荷蘭和日本對其國內企業並還沒有實施類似的維修禁令，美國希望盟國企業也能夠在維修的部分跟進。

陸企在美國設備銷售禁令生效之前就買到的較高階生產機具設備，現在因華府追加的維修限制，來自美國設備商的部分，美商已難以繼續為陸企提供維修服務。荷蘭及日本的設備，則尚無類似限制。