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日圓觸抵34年谷底後回升 市場料152日圓是官方干預底線

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
大多數交易員認為1美元兌152日圓可能是日本當局進場干預的觸發點，日本當局2022年在151.94日圓曾進場阻貶日圓。路透
大多數交易員認為1美元兌152日圓可能是日本當局進場干預的觸發點，日本當局2022年在151.94日圓曾進場阻貶日圓。路透

日圓周三跌至1990年以來最低，隨後小幅反彈。越來越多人預計，日本當局準備直接進場支撐日圓。

日圓兌美元一度觸及1990年中以來最低的151.975日圓，稍後回落，紐約尾盤回升0.2%，至151.33日圓。

大多數交易員認為1美元兌152日圓可能是日本當局進場干預的觸發點，策略師則表示，若跌至152日圓，也預告日圓會進一步走貶。

日本當局曾於2022年在151.94日圓進場阻貶日圓，日本財務大臣鈴木俊一周三使用和那次干預之前相同的措辭，警告日本將採取「果斷措施」因應過度匯率波動。

CIBC Capital Markets駐多倫多的外匯策略全球主管Bipan Rai說：「在某種程度上，他們是在逆水行舟。干預在短期會有幫助，但不是長期解決方案。」

日圓今年下跌超過7%，因美國和日本公債殖利率不斷擴大，而日本央行上周小幅升息幾乎沒有改變這個趨勢。

Pepperstone市場分析師Michael Brown說：「基本面情況沒有改變，日圓持續上行需要利差方面的發展重新有利於日圓，而這似乎不太可能，除非(Fed)將會採取一些重大動作。

蘇黎世保險首席市場策略師Guy Miller表示，在強勢美元的重壓下，其他貨幣也走勢艱困。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲不到0.1%，報104.348，2024年迄今累計上漲約3%。

本周的市場焦點是周五耶穌受難日假期公布的美國核心通膨數據，不過周二公布的美國耐久財訂單超出預期，已經提振了美元兌日圓。

歐元兌美元跌0.1%，報1.0821美元。英鎊小升不到0.1%，報1.263美元。

美元兌瑞典克朗走強，瑞典央行宣布維持利率不變，並暗示未來幾個月將降息。美元一度觸及10.64瑞典克朗，為11月14日以來最高。

瑞士法郎兌美元盤中一度跌至0.9071美元，創11月3日以來最低。瑞郎仍受到上周瑞士央行意外降息影響，今年以來已累計下跌約7%。

日本央行 瑞典 美國

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