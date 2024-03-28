聽新聞
test
0:00 / 0:00

吸取三菱失敗經驗 日官民聯合自研客機

聯合報／ 國際中心／綜合報導

日本政府經濟產業省廿七日宣布，將透過官方與民間企業聯手，以二○三五年左右為目標推動研發次世代國產客機，總計未來十年官民將投入約五兆日圓（約新台幣一點○五兆元）資金。

日本經濟新聞報導，經產省提出新的「航空機產業戰略」草案。日本政府檢討三菱重工中止研發國產噴射客機（ＭＳＪ）教訓，為避免單一企業單打獨鬥，認為未來要由多家企業合力研發國產客機。

經濟產業省未來除了補助研究經費外，也將在訂定技術規格及穩定採購零組件等廣泛領域提供協助。

經濟產業副大臣岩田和親說，不能滿足於零組件供應商的地位，「利用從ＭＳＪ獲得的知識與經驗是我們的使命。」

ＭＳＪ過去雖然獲經產省約五百億日圓補助，但三菱重工二○二三年宣布中止研發。

新戰略草案中列舉ＭＳＪ失敗主因，包括對取得安全認證的理解不足、因應零組件等海外業者的經驗不足、市場環境發生變化，及政府協助不夠充分等。

三菱重工放棄ＭＳＪ後，日本已無業者研發客機，這次官民聯手將成為日本繼三菱重工後再度挑戰研發客機的第一步，目前預想未來十年官民合力投資約五兆日圓。

雖然目前的噴射機都以噴射發動機為主流，但日本放眼未來需求，也假想以氫氣發動機作為動力。新戰略草案中基本上由多家企業共同研發，假想由三菱重工等製造商、零組件業者及先行研發氫氣引擎的汽車製造商等合組研發團隊，並從美國飛機製造商波音公司學習關鍵技術。

三菱 日圓 日本

延伸閱讀

日本面對人口老化煩惱 有企業改為主力生產成人紙尿片

吳淡如爆日本羽田機場「百台電腦當機」 現場畫面超震撼

高雄應開日本航線 綠委籲增直航點

華航7月中復飛西雅圖 5架A321、3架貨機今年交付

相關新聞

紐時：馬斯克太親中 台不敢用星鏈

紐約時報廿七日報導，科技富豪馬斯克的電動車廠特斯拉初期一度撐不下去，透過押寶在提供便宜零件和好用勞工的中國大陸起死回生；...

吸取三菱失敗經驗 日官民聯合自研客機

日本政府經濟產業省廿七日宣布，將透過官方與民間企業聯手，以二○三五年左右為目標推動研發次世代國產客機，總計未來十年官民將...

巴爾的摩大橋坍塌港口航運中斷 阻美東供應鏈

美國巴爾的摩基伊大橋遭貨櫃輪撞垮，除了讓當地面臨交通黑暗期，巴爾的摩港也因出入航道受阻航運中斷，可能長達數年，影響煤炭、...

輝達風頭如日中天 有三件事卻不得不防

【彭博】-- 輝達去年年初以來的雷霆漲勢讓多頭都不由得擔心其股價還有多少上行空間。

美股開高！晶片股和成長股反彈提振 主因Fed談話、經濟數據發布

美國主要股市指數今天開高，主因是重要經濟數據發布、聯邦準備理事會（Fed）官員發表談話和復活節連假到來前，晶片製造商和成...

航運業追求減排缺乏明確方針 企業面臨燃料選擇困境

航運業正面臨越來越大的脫碳壓力，但產業高層表示，不明確的監管方針，包括大型船舶應該使用何種潔淨燃料，使實現淨零排放的道路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。