吸取三菱失敗經驗 日官民聯合自研客機

日本政府經濟產業省廿七日宣布，將透過官方與民間企業聯手，以二○三五年左右為目標推動研發次世代國產客機，總計未來十年官民將投入約五兆日圓（約新台幣一點○五兆元）資金。

日本經濟新聞報導，經產省提出新的「航空機產業戰略」草案。日本政府檢討三菱重工中止研發國產噴射客機（ＭＳＪ）教訓，為避免單一企業單打獨鬥，認為未來要由多家企業合力研發國產客機。

經濟產業省未來除了補助研究經費外，也將在訂定技術規格及穩定採購零組件等廣泛領域提供協助。

經濟產業副大臣岩田和親說，不能滿足於零組件供應商的地位，「利用從ＭＳＪ獲得的知識與經驗是我們的使命。」

ＭＳＪ過去雖然獲經產省約五百億日圓補助，但三菱重工二○二三年宣布中止研發。

新戰略草案中列舉ＭＳＪ失敗主因，包括對取得安全認證的理解不足、因應零組件等海外業者的經驗不足、市場環境發生變化，及政府協助不夠充分等。

三菱重工放棄ＭＳＪ後，日本已無業者研發客機，這次官民聯手將成為日本繼三菱重工後再度挑戰研發客機的第一步，目前預想未來十年官民合力投資約五兆日圓。

雖然目前的噴射機都以噴射發動機為主流，但日本放眼未來需求，也假想以氫氣發動機作為動力。新戰略草案中基本上由多家企業共同研發，假想由三菱重工等製造商、零組件業者及先行研發氫氣引擎的汽車製造商等合組研發團隊，並從美國飛機製造商波音公司學習關鍵技術。