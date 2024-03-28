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巴爾的摩大橋坍塌港口航運中斷 阻美東供應鏈
美國巴爾的摩基伊大橋遭貨櫃輪撞垮，除了讓當地面臨交通黑暗期，巴爾的摩港也因出入航道受阻航運中斷，可能長達數年，影響煤炭、汽車和工具機運輸，讓美東航運和供應鏈再度受到考驗。
巴爾的摩港大約處理全美百分之三點一的進口貨物，占美國東岸進口的百分之八，也是美國最大的煤炭出口中心之一，大橋被撞毀後該港運輸中斷，勢必干擾美國東岸航運。
美國運輸部長布塔朱吉表示，清理航道所需要時間，目前仍無法預估。
政府官員及產業人士指出，汽車、煤炭及工具機等產品受這次事件影響最大。中美洲巴拿馬運河遭遇歷史性乾旱而缺水，無法維持例行運作，俄烏戰爭及以哈戰爭製造商業運輸問題，基伊大橋被撞斷可謂雪上加霜。
美國聯邦海事委員會委員班策爾表示，可見的未來當中，商品無法進出巴爾的摩港；要讓港口恢復通行必須花費很大心血，這對馬自達、賓士及速霸陸等車廠是噩耗，他們仰賴港口設施很深。巴爾的摩港還是全國最大的滾裝船港口，處理具自走動力貨品如重型營造設備的數量，比其他港口都要多。
不過，專家指出，巴爾的摩港停擺，帶來的影響應該是區域性而非全球性，遠遠不及二○二一年蘇伊士運河遭巨輪擱淺塞港事件，當時運河中斷六天直接損失就超過十億美元。
聖路易聯邦準備銀行顧問雷伯維奇表示，這起橋塌事件只會影響進出巴爾的摩港的貨輪，相形之下，近來紅海商船遇襲衝擊所有往返歐亞的海運貿易，更加嚴重。
LPL Financial首席經濟學家羅契認為，巴爾的摩港作業受擾，可能重創當地經濟，帶來失業等影響。不過，貨櫃海運可以選擇美國東岸其他替代港口，不至於對美國經濟造成長遠影響。
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