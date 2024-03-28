日圓貶至34年新低 日官員暗示干預

日圓兌美元昨天盤中貶至一九九○年來最低，瀕臨貶破一五二日圓價位，日本財務大臣鈴木俊一隨即發表至今最強力的口頭干預措辭，提高了當局干預匯市的風險。

彭博資訊報價顯示，日圓兌美元昨一度貶至一五一點九七日圓價位，因日本銀行（央行）官員暗示在上周升息後，貨幣政策仍將維持寬鬆，同時美國聯準會積極降息的預期持續減弱，日美公債殖利率差難以縮小。

日銀總裁植田和男昨暗示，由於通膨預期還沒錨定在百分之二目標，可能不會大幅調高利率。偏鷹派的決策委員田村直樹也說，在追求貨幣政策正常化時，希望能緩步提高利率。

鈴木俊一稍後表示，「我們正以高度迫切感關注市場走勢」，「我們將採取大膽措施對抗過度波動，不排除任何選項」。「大膽行動」向來市場被解釋為直接干預匯市。野村證券首席匯市策略師後藤祐二朗解讀日本官員最近使用的措辭、並認知最近走勢為「投機」性質，是在更直接警告市場，帶動日圓匯率貶幅收斂至百分之○點一，報一五一點七五日圓。

外匯分析師認為，日本當局已把一五二水準劃為可能促使干預匯市的「紅線」。澳洲國民銀行（ＮＡＢ）資深外匯策略師卡特瑞爾認為，從最近經驗來看，日圓貶破一五二價位可能促成干預。

後藤祐二朗指出，由於日銀已終結超寬鬆貨幣政策，現在以買入日圓干預匯市，會比去年更容易贏得美國財政部支持。美國銀行日本外匯策略部門主管山田修輔認為，若日銀決定干預匯市，初期規模可能限制在二兆至四兆日圓，但最終規模上看十二兆日圓。