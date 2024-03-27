日本面對人口老化煩惱 有企業改為主力生產成人紙尿片

日本的出生率持續下降，2023年只有75.8萬名新生命出世，比對上一年下降5.1%，亦是19世紀以來新低。當地面對人口老化問題，有生產紙尿片的公司決定停止生產兒童紙尿片，改為專注成年人市場。

英國廣播公司（BBC）3月27日報道，日本王子製紙集團旗下Oji nepia表示，該公司的兒童紙尿片的產量在2001年錄得700萬塊的高峰後持續下滑，去年的產量更只有400萬塊，因此宣布由今年9月起，停止為日本國內生產兒童紙尿片，將主力專注於成人紙尿片市場。

該公司同時指，馬來西亞及印尼等地對兒童紙尿片的需求上升，所以會擴大這些地方的市場。

人口老化嚴重 成人紙尿片市場成商機

日本受到人口老化影響，當地有近三成人口是65歲或以上，80歲以上長者比例去年更首度突破總人口10%以上。成年紙尿片市場因此持續增長，估計目前的市值逾20億美元。而日本最大的紙尿片生產商Unicharm早在2011年表示，公司的成年紙尿片銷量已超越兒童紙尿片。

日本歷屆政府都嘗試扭轉少子化趨勢，包括增加育兒相關計劃的開支、向年輕夫婦提供補貼等措施，惟當地結婚率低下，以及有更多婦女投入職場和育兒成本飆升等問題，有關政策沒有太大成效。首相岸田文雄去年直言，日本正處於能否繼續以社會形式運作的邊緣。

除了日本，香港、新加坡、台灣及韓國同樣面對出生率下降煩惱，中國的人口亦連續兩年減少，北京方面同樣推出多項措施催谷出生率，但似乎都沒有太大起色。

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文章授權轉載自《香港01》