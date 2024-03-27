航運業追求減排缺乏明確方針 企業面臨燃料選擇困境

航運業正面臨越來越大的脫碳壓力，但產業高層表示，不明確的監管方針，包括大型船舶應該使用何種潔淨燃料，使實現淨零排放的道路更加複雜。

路透社報導，全球航運企業正在尋找減少碳足跡的方法，尤其是在監管機構國際海事組織（InternationalMaritime Organization, IMO）被要求推動向航運業排放溫室氣體收費的情況下。

IMO海洋環境保護委員會（Maritime EnvironmentProtection Committee）上週結束第81次會議，與會者就IMO的淨零框架草案達成共識。根據這些指導方針，可能會推出燃料標準和排放價格，目前仍有待討論，並可能在IMO今年9月的下一次會議被採納或修改。

航運業高層上週在休士頓舉辦的CERAWeek能源會議中表示，轉向更潔淨的燃料是減少排放的途徑之一，但由於缺乏長期監管框架，許多業內人士不願進行使用新燃料所需的改變，如改造引擎或購買新船隻。

Clearlake Shipping聯合負責人傑米生（AndrewJamieson）在會議間隙表示：「我們都不喜歡燃燒骯髒燃料。但沒有任何權威能回答什麼是最好的燃料。」

全球貿易約90%透過海上運輸，而航運業占全球二氧化碳排放近3%。大部分大型船舶使用極低硫燃油，這種類似焦油的燃料油價格相對低廉、能量密度高，意味只需少量燃油就能推動船舶航行很遠的距離。

由於缺乏明確方向，船舶經營者不願為船隊選擇碳強度較低的燃料，如氫能載體甲醇、氨燃料、生質柴油或液化天然氣。

大多數船隻引擎都是為使用一種燃料設計，平均壽命為25年，因此採用一種較傳統燃料不成熟且更難以預測的燃料，會為企業帶來風險。

製造零排放氨燃料電力系統的Amogy執行長禹成勳（Seonghoon Woo，音譯）在CERAWeek一個討論會上說，航運業燃料和技術的不確定性將成本推高，因為企業不得不在多種燃料選項中進行多元化投資。