升息副作用加重 Fed去年虧損創新高
由於去年升息導致利息支出暴增，美國聯準會（Fed）去年虧損額達到創紀錄的1,143億美元，將放棄匯款給財政部。
Fed在26日發布經稽核的財務年報表示，去年包括附賣回操作的準備金餘額利息支出激增近兩倍至2,811億美元，資產組合的利息收益則略減3.6至1,638億美元。
不過，Fed已一再強調，淨收入為負值，不會妨礙運作或實施貨幣政策的能力。
Fed從提供給金融體系的服務賺取收益、以及從持有的證券賺得利息收益，依法須把扣除日常營運支出的所有獲利，上繳給財政部，以幫助縮減聯邦赤字。
Fed在近零利率時期進帳龐大收益，但在2022年3月開始升息後，情勢改變，隨著2022年底以來支出收過收入，Fed向財政部發布「遞延資產」（deferred asset）。
年報顯示，Fed去年支付銀行超額準備金的利息費用達到創紀錄的1,768億美元，幾乎是2022年的三倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言