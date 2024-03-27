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升息副作用加重 Fed去年虧損創新高

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國聯準會（Fed）去年虧損額達到創紀錄的1,143億美元。路透
美國聯準會（Fed）去年虧損額達到創紀錄的1,143億美元。路透

由於去年升息導致利息支出暴增，美國聯準會Fed）去年虧損額達到創紀錄的1,143億美元，將放棄匯款給財政部。

Fed在26日發布經稽核的財務年報表示，去年包括附賣回操作的準備金餘額利息支出激增近兩倍至2,811億美元，資產組合的利息收益則略減3.6至1,638億美元。

不過，Fed已一再強調，淨收入為負值，不會妨礙運作或實施貨幣政策的能力。

Fed從提供給金融體系的服務賺取收益、以及從持有的證券賺得利息收益，依法須把扣除日常營運支出的所有獲利，上繳給財政部，以幫助縮減聯邦赤字。

Fed在近零利率時期進帳龐大收益，但在2022年3月開始升息後，情勢改變，隨著2022年底以來支出收過收入，Fed向財政部發布「遞延資產」（deferred asset）。

年報顯示，Fed去年支付銀行超額準備金的利息費用達到創紀錄的1,768億美元，幾乎是2022年的三倍。

Fed 利息 聯準會 資產

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