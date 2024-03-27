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日本地價創33年最大漲幅 以鄰近台積電廠地段漲勢最高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電熊本廠附近大津町的商業用地價格大漲33.2%，創下全日本最大漲幅。美聯社
台積電熊本廠附近大津町的商業用地價格大漲33.2%，創下全日本最大漲幅。美聯社

日本地價較去年上漲2.3％，創下33年來最大漲幅，觀光業復甦、疫後重返辦公室，加上半導體投資潮，帶動了全日本地價，其中以台積電（2330）設廠鄰近商用地的漲幅最大。

日本國土交通省周二公布2024年的數據顯示，地價連三年上漲，也是1991年來首度超過2％漲幅。不過，外國投資人投資房地產似有倒退之勢，日本地價能否維持上漲動能仍是個未知數。

不過，土地市價仍遠低於經濟泡沫時代的高點。全日本住宅用地平均每平方公尺地價約為1991年住宅用地的40％，商業用地約為30％。

隨去年訪日旅客回復至新冠疫情前80%的水準，北部城市青森市的商用土價32年來首度回升。

東京都市中心區的商業用地地價則大漲7%，反映上班族隨疫情結束重返辦公室，商辦大樓出租行情回升。

日本大都會以外地區也因投資帶動地價。台積電2月啟用熊本廠，鄰近大津町的商業用地價格大漲33.2%，創下全日本最大漲幅。日本Rapidus規劃量產先進晶片的北海道千歳市有三個地段也躋身漲幅前十名。

不過，根據房地產服務公司仲量聯行統計，因預期利率看升，投資環境已開始出現變化。去年，國內房地產投資成長4%，但外國投資卻下降32.5%。

仲量聯行東京主管 Yuto Ohigashi 說：「日本出現脫手房地產的趨勢，這是基於對升息的考量。」

房地產 日本 疫情

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