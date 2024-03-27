國際油價微跌 鋅價走低 黃金上漲

國際油價在漲跌之間搖擺後小幅走低，在中東和俄羅斯局勢緊張之際，OPEC+料將確認其減產政策。鋅價下跌，因市場對中國鋼鐵需求疑慮加劇，嘉能可重啟在澳洲鋅礦開采。金價在通膨數據公布前走高。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價微跌

多位官員表示，OPEC+與會代表認為沒有必要在下周的評估會議上建議對石油供應政策進行任何調整，因為事實證明，上半年已設定的產量配額政策是有效的。

西德州中級原油（WTI）5月原油期貨下跌0.4%，結算價報每桶81.62美元；布蘭特原油5月原油期貨下跌0.6%，結算價報每桶86.25美元。

鋅價下跌

倫敦金屬交易所鋅期貨一度下跌2.2%至三周低點，追隨鐵礦石的跌勢，原因是中國缺乏強有力的政策信號，加劇建築活動會否回升的不確定性。

Marex Group分析師Al Munro表示，鋅是受下游鐵礦砂需求低迷影響最大的金屬。

隨著嘉能可宣布本月因颶風而關閉的麥克阿瑟河鋅礦將恢復正常運作，鋅期貨也下跌。

截至收盤，LME銅期貨下跌0.1%，報每公噸8,862美元；鋅期貨下跌2.1%，報2442美元。

金價走高

截至紐約時間下午4:07，黃金現貨上漲0.3%，報每英兩2177.62美元；白銀現貨下跌1.1%，報24.4162美元。