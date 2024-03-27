快訊

下月漲電價！原物料都漲吃不消…餐飲業快炸鍋

想升級iPhone 15？蘋果官網現在幫你想理由 網反虧這2代找不到變化

挪公款幫兄孫道存照顧嫩妻！太電總座孫道亨250萬交保

美元走強 日本財務大臣發言後日圓仍走低

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元上漲，受到月底避險資金流動和美國2年期公債殖利率走強提振。路透
美元上漲，受到月底避險資金流動和美國2年期公債殖利率走強提振。路透

美元周二上漲，受到月底避險資金流動和美國2年期公債殖利率走強提振。日本財務大臣表示對日圓疲弱不排除採取任何措施後照樣走貶。

投資人糾結的是，如果通膨居高不下，經濟成長保持強勁，聯準會（Fed）是否會像目前預期的那樣在今年降息三次。

美國2年期公債殖利率漲1個基點至4.59%。

周二的數據顯示，2月份美國耐用品訂單的增幅超過預期，同時由於第1季的經濟成長前景依然樂觀，企業的設備支出顯示出暫時的復甦跡象，美元指數隨之小幅反彈。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.1%至104.298。歐元貶值不到0.1% 至1.0831美元。

周五公布的個人消費支出(PCE)物價指數是本周主要的經濟變數。美國2月核心PCE物價指數年增率預料保持在2.8%。

美元本周可能會受到月末和季末投資組合調整的壓力。

日圓兌美元貶值0.1%，至151.52日圓，扭轉早盤漲勢，日本官員繼續進行口頭干預。儘管日本央行結束了長達八年的負利率政策，但日圓在過去一周仍走軟。

日本財務大臣鈴木俊一周二表示「不樂見匯率迅速波動」。此前，日本財務省財務官周一表示，日圓目前的疲軟並不反映基本面，呼應了最近幾天多位政府官員因日圓下跌而不斷強化的警告。

日本央行

延伸閱讀

海外股票基金 奏凱歌

中老年人沒教養？她從日本回台嘆反差大 網掀「老害」論戰：低端的人多的是

日本丸米味噌疑混入蟑螂 食藥署證實台灣輸入3.25公斤

觀光署攜手旅遊業者 祭5000元住宿優惠招攬日客

相關新聞

美國消費者信心下滑、關切通膨 美股收低

由於美國經濟評議會（Conference Board）所做的調查顯示美國3月消費者信心指數稍微下滑，低於分析師預期，美股...

可可期貨價衝破1萬美元

可可豆主要產地迦納浮現資金危機，全球供給短缺導致巧克力製造商到處搶貨，促使可可期貨價格漲破每噸1萬美元，衝上前所未見的高...

川普身價飆 躋身500大富豪

美國前總統川普變得更有錢了，他的身價一口氣至少飆升40億美元，掌握大約65億美元財富，也是首次躋身彭博億萬富豪指數追蹤的...

汽車界蘋果 Fisker 被迫下市

紐約證交所25日表示，將啟動美國電動車新創品牌Fisker的下市程序。稍早之前該公司傳出沒能爭取到與大型汽車製造商結盟，...

無人超商在日本喊了多年仍難推廣 消費習慣是最大阻礙

美國、中國大陸無人商店幾年前快速開業，現已走向泡沫化，少子化缺工嚴重的日本，無人超商依舊如空中樓閣，在實驗階段，連自助結帳都很少被使用。日本財經雜誌分析，無人超商難成主流，與其他國家一樣有建置成本過高的難題，不過在日本的最大障礙還是在人的身上。

美元走強 日本財務大臣發言後日圓仍走低

美元周二上漲，受到月底避險資金流動和美國2年期公債殖利率走強提振。日本財務大臣表示對日圓疲弱不排除採取任何措施後照樣走貶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。