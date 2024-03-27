美元走強 日本財務大臣發言後日圓仍走低

美元周二上漲，受到月底避險資金流動和美國2年期公債殖利率走強提振。日本財務大臣表示對日圓疲弱不排除採取任何措施後照樣走貶。

投資人糾結的是，如果通膨居高不下，經濟成長保持強勁，聯準會（Fed）是否會像目前預期的那樣在今年降息三次。

美國2年期公債殖利率漲1個基點至4.59%。

周二的數據顯示，2月份美國耐用品訂單的增幅超過預期，同時由於第1季的經濟成長前景依然樂觀，企業的設備支出顯示出暫時的復甦跡象，美元指數隨之小幅反彈。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.1%至104.298。歐元貶值不到0.1% 至1.0831美元。

周五公布的個人消費支出(PCE)物價指數是本周主要的經濟變數。美國2月核心PCE物價指數年增率預料保持在2.8%。

美元本周可能會受到月末和季末投資組合調整的壓力。

日圓兌美元貶值0.1%，至151.52日圓，扭轉早盤漲勢，日本官員繼續進行口頭干預。儘管日本央行結束了長達八年的負利率政策，但日圓在過去一周仍走軟。

日本財務大臣鈴木俊一周二表示「不樂見匯率迅速波動」。此前，日本財務省財務官周一表示，日圓目前的疲軟並不反映基本面，呼應了最近幾天多位政府官員因日圓下跌而不斷強化的警告。