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台積電ADR跌1% 較台北交易溢價縮為13.3%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二下跌1%，收在138.84美元，較台北交易溢價13.3%。費城半導體指數下跌 0.8%，受到輝達（Nvidia）拖累。

美國股市周二下跌，未能守住早盤漲幅，道瓊工業指數和標普500指數連續三日走低。道瓊工業指數下跌31.31點，跌幅0.1%，報39,282.33點；標普500指數回落14.61點，跌幅0.3%，報5,203.58點；那斯達克綜合指數下挫68.77點，跌幅0.42%，收在16,315.70點。

輝達結束了連續六天的漲勢，收盤下跌2%。美光科技(Micron Technology)周一創下歷史新高後繼續上漲1.4%。

台灣加權股價指數周一下跌65.76點，收在20,126.49點。台積電上漲0.3%，收在782元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 175.20 -1.26 157.00 11.59

中華電 CHT 124.97 +1.56 125.50 -0.42

台積電 TSM 886.16 -0.99 782.00 13.32

聯電 UMC 50.74 -0.50 51.70 -1.85

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

匯率換算 半導體 台積電 指數 標普

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