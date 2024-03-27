台積電ADR跌1% 較台北交易溢價縮為13.3%

美國、中國大陸無人商店幾年前快速開業，現已走向泡沫化，少子化缺工嚴重的日本，無人超商依舊如空中樓閣，在實驗階段，連自助結帳都很少被使用。日本財經雜誌分析，無人超商難成主流，與其他國家一樣有建置成本過高的難題，不過在日本的最大障礙還是在人的身上。

2024-03-27 08:00