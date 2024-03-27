美債務滾雪球 恐爆新危機

美國國會預算處（CBO）警告，美國財政負擔正以「空前的」軌跡快速累積；如果政府無視聯邦負債愈滾愈大，可能面臨英國前首相特拉斯（Liz Truss）任內出現的債務危機，不僅造成美國公債重挫，還將拖累美元。

英國金融時報（FT）報導，CBO主任史瓦傑表示，美國「還沒到這步田地」，但利率居高，使2026年的償債成本高達1兆美元，屆時公債市場可能「打（政府的）臉」。

史瓦傑並警告，美元雖是國際準備貨幣，但由於債務利息負擔加重，因此並不能永遠將美國隔絕於市場壓力之外。「我們需要從外國借錢，因為這有利於壓低美國利率」，「但這將面臨雙重問題：外資流入意味著國家所得流失；但若不對外借債，情況將更糟糕」。

據CBO預估，今年底時，聯邦負債總額將達26.2兆美元，約占國內生產毛額（GDP）的97%。負債加速累積始於2017年川普政府全面減稅，接下來是疫情期間大舉擴張公共支出；川普已保證如果他再度入主白宮，將再度減稅。

經濟學者也擔憂兩黨多年來大肆揮霍，正在為美國經濟埋下禍根。彼得森研究所高級研究員克勞辛表示，「決策官員有必要大幅減少赤字，原因之一人口老化的挑戰已經來臨」。AXA集團總體經濟研究主任沛吉也表示，「沒有一位總統候選人談到財政規範，其中一位還高談擴大減稅」。

CBO預測未來十年聯邦赤字占GDP比率將維持在6%上下，預測的基礎是2025年川普減稅措施到期後不再延續。負責任聯邦預算委員會表示，如果川普再度減稅，將使聯邦赤字在2026-2035年間再增加5兆美元。

惠譽信評機構去年已調降美國政府債信評等，因為擔憂「政府負債居高，且持續增加」；穆迪機構雖仍維持AAA評等，但表示已將信評展望由「穩定」降為「負向」。

另外，法國官方26日數據顯示，去年政府預算赤字占經濟產值的比重為5.5%，高於前年的4.8%，也遠大於政府設定的目標4.9%。法國政府預算赤字失控的情形，已危及總統馬克宏被封為經濟改革者的聲譽。

法國去年稅收銳減，主要受到經濟成長停滯以及支出擴張只略微趨緩的影響。據統計機構Insee資料，法國政府負債占GDP比率，從2022年底的111.9%降至110.6%。

馬克宏自2017年上任來，首五年當中只有一年因疫情所致，未達到預算赤字目標，其他四年都至少達標，或表現更好。如今政府赤字擴大，對其是一大打擊。去年赤字和目標差距甚遠，使外界質疑馬克宏刺激成長的政策手段是否妥適，例如放寬勞動法或提高退休年齡等。但另一方面，透過撙節措施如增加稅收或進一步減少政府支出來達到赤字目標，對馬克宏而言則具政治風險。

法國財政部2月公布，將縮減100億歐元（108億美元）支出，希望今年可達到4.4%的赤字目標，且2025年也需再砍200億歐元。