Fed降息在望 為何美債殖利率異常反升？專家揭升至此數是買點

聯準會（Fed）決策官員一再表明今年會降利率，但美國公債殖利率卻照升不誤。這看起來似乎反常，但其來有自。

根據Tradeweb的資料，美國10年期公債殖利率已從去年底的3.86%，升到25日（周一）的4.252%，美國30年期房貸固定利率隨之上揚，公司債市場的借貸成本同步攀升。

道瓊社報導，華爾街人士原本預期今年美債殖利率會下降，不料卻反而攀升。

殖利率不降反升的原因

分析師指出，美國10年期公債價格最近下跌、走勢相反的殖利率上揚，大致反映投資人降低對今年Fed降息次數的預期，從原估的六次砍半至三次。因此，市場對Fed聯邦資金利率目標區間（目前持穩於5.25%~5.5%）年終落點預測也同步調整，從原估的3.75%~4%修正為4.25%~4.5%。

即使Fed今年真的降息，美債殖利率仍可能進一步攀升，只要投資人押注2024年Fed降息的幅度持續縮小即可。

資產管理公司Payden & Rygel首席經濟學家克列夫蘭說：「降息總會發生，但會來得較遲，今年降息次數也會比預期少。所以，那支持10年期殖利率升高一點。」

10年期殖利率區間升沉 升到4.35%或許是買點

去年10月，唯恐Fed把利率升得「更高、更久」的顧慮揮之不去，使10年期美債殖利率觸及5%的16年高點，但後來隨Fed立場「轉鴿」而回落，今年來一直在區間起伏。

先鋒集團美債部門主管麥濟爾認為，除非美國經濟成長大幅加速導致升息疑慮死灰復燃，或是美國擴大發行公債支應赤字支出的顧慮再起，否則10年期殖利率很難重返5%。

麥濟爾預期，更可能的情況是：10年期殖利率卡在4.5%的天花板與3.5%的地板之間。如果通膨繼續下滑，即使沒發生經濟衰退觸動一波猛烈降息，他認為殖利率最低頂多下探3.5%。

因此，麥濟爾表示，只要10年期美債殖利率一升到4.35%、也就是近期區間的高檔附近，他的團隊就樂得加碼買進。他說，就算Fed不降息，美債「賣壓充其量可能也只是如此，除非開始計入升息的風險」。