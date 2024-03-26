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破產的WeWork 共同創辦人想買 出5億美元也可能加碼到9億

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
WeWork共同創辦人紐曼（Adam Neumann）。路透
WeWork共同創辦人紐曼（Adam Neumann）。路透

華爾街日報引述知情人士報導，WeWork共同創辦人紐曼（Adam Neumann）已提議，以5億多美元的價格買回這家破產的公司。根據CNBC，出價也有可能因為盡職調查加碼到9億美元。

目前還不清楚紐曼要如何取得融資。紐曼的律師先前曾表示，此次收購提議獲避險基金巨擘、Dan Loeb旗下Third Point的支持，但Third Point的聲明反駁這種說法。

幾周前傳出紐曼又有興趣買回五年前趕他下台的公司。該公司2019年上市失敗後掙扎多年，於2023年申請破產，一直在與破產顧問合作重組和精簡業務。WeWork透過電郵發表的䡰明說，該公司專注於在第2季擺脫破產保護，成為一家「財力雄厚且能獲利的公司」。

破產 華爾街日報 避險

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