高盛：美債震盪趨緩
高盛表示，近年固定收益市場價格動盪，將隱含波動率推至2008年來最高點，但受到美國聯準會（Fed）等全球央行開始進入降息周期的影響，債市的震盪幅度總算開始趨緩。
彭博資訊報導，高盛策略師布里格斯（Joseph Briggs）指出，歷史資料顯示，一旦美國聯準會（Fed）開始降息、政策利率朝更長期的水準移動後，未來一至二年內，債市可能就愈來愈不會因為經濟數據的意外表現而擺盪，且通膨走勢也將穩定市場反應。
如今美債市場已經開始反映高盛的上述觀點，衡量美國公債市場隱含波動率的ICE美銀美林MOVE指數，自去年初短暫急升後，已回到和Fed於2022年開始升息時差不多的水準。
債券投資人小心翼翼，再度加碼幾周錯押時機的布局。從PIMCO和貝萊德（BlackRock）等資金管理公司、以及曾有「債券天王」之譽的葛洛斯都認為，低利率前景讓到期時間約為五年或更短期限的較短期債務，較有吸引力；這類債券在利率下調預期增強時最有獲利潛力。
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