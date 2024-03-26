高盛：美債震盪趨緩

經濟日報／ 編譯吳孟真劉忠勇／綜合外電

高盛表示，近年固定收益市場價格動盪，將隱含波動率推至2008年來最高點，但受到美國聯準會（Fed）等全球央行開始進入降息周期的影響，債市的震盪幅度總算開始趨緩。

彭博資訊報導，高盛策略師布里格斯（Joseph Briggs）指出，歷史資料顯示，一旦美國聯準會（Fed）開始降息、政策利率朝更長期的水準移動後，未來一至二年內，債市可能就愈來愈不會因為經濟數據的意外表現而擺盪，且通膨走勢也將穩定市場反應。

如今美債市場已經開始反映高盛的上述觀點，衡量美國公債市場隱含波動率的ICE美銀美林MOVE指數，自去年初短暫急升後，已回到和Fed於2022年開始升息時差不多的水準。

債券投資人小心翼翼，再度加碼幾周錯押時機的布局。從PIMCO和貝萊德（BlackRock）等資金管理公司、以及曾有「債券天王」之譽的葛洛斯都認為，低利率前景讓到期時間約為五年或更短期限的較短期債務，較有吸引力；這類債券在利率下調預期增強時最有獲利潛力。

Fed 債市 美國

延伸閱讀

聯準會麥擱騙？這家美國大型基金公司好鐵齒 不信Fed今年會降息

高盛首席經濟學家：Fed可能6月降息 通膨降溫趨勢沒變

為何要選擇00857B？美國公債20年都一樣 專家：有較大機率買到「便宜的」

等降息才買債券ETF太晚了！ 專家：00857B折溢價比00679B低 首配高達5.5% 最高漲幅達65％

相關新聞

美砸錢催動工業減碳

美國能源部25日宣布，將提供60億美元（約新台幣1,900億元）聯邦資金，補助20個州的33項工業減碳計畫。能源部並表示...

地緣衝突加劇 油價上漲

俄國和烏克蘭戰事升溫，莫斯科又在周末發生恐攻，俄國總統普丁暗示烏克蘭牽涉其中。地緣政治動盪加劇，引發市場緊張，帶動布蘭特...

華爾街股市開低 波音彈漲抑制道瓊跌幅

華爾街股市今天開低，投資人靜待聯邦準備理事會（Fed）官員發表評論，及美國即將公布的重要通膨數據。波音（Boeing）則...

淘汰煤炭…一場漫長告別

雖然各國氣候談判代表兩年多前就試圖讓煤成為歷史，但因俄烏戰爭打不停、印度能源需求增長、中國大陸為追求能源安全而重新擴大使...

高盛：美債震盪趨緩

高盛表示，近年固定收益市場價格動盪，將隱含波動率推至2008年來最高點，但受到美國聯準會（Fed）等全球央行開始進入降息...

日：不擇手段打擊外匯投機

在日圓匯率持續在政府2022年出手干預的水準附近徘徊之際，日本外匯最高官員神田真人表示，他將「不擇手段」地採取任何適當行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。