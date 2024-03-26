美國能源部25日宣布，將提供60億美元（約新台幣1,900億元）聯邦資金，補助20個州的33項工業減碳計畫。能源部並表示，這項投資將支援創造優渥薪資工作，和提升美國競爭力。

美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）表示，這項計畫將是美國史上最大規模的工業減碳投資，且最終將吸引總計200億美元的投資，包括企業負擔的成本。

格蘭霍姆說，這些減碳計畫將削減鋼鐵、水泥、混凝土、製鋁、化學、食品飲料和造紙等行業的排放量，預計加總起來每年可減少1,400萬公噸的排放量，相當於路上減少300萬輛燃油車。

這筆投資鎖定的產業，約占美國近三分之一的排放量，但這些產業在轉型低碳科技的過程中卻面臨挑戰且成本高昂。如果美國想達成2030年前減少排放溫室氣體50%、以及2050年前淨零碳排的目標，協助這些產業減碳將至關重要。

這項投資也適逢拜登2024年連任選舉造勢活動如火如荼展開之際，拜登和其他重要官員正前往搖擺州，宣傳政府經濟和創造就業政策。

過去曾在前總統川普的貿易戰中受益的世紀鋁業（Century Aluminum），將獲得5億美元補助，興建美國45年來第一座新煉鋁廠。這項計畫將使美國目前國內的原生鋁產量提高一倍，並比傳統煉鋁廠減少碳排75%。

能源團體SAFE表示，美國在2000年曾是全球原生鋁生產第一大國，但現在排名已落到第九名，國內運轉的煉鋁廠只剩下四座，遠少於1993年的23座。

SAFE副主席昆恩表示：「新煉鋁廠將使美國重新回到賽場，扭轉我們數十年來在原生鋁製造上令人擔憂的下滑頹勢。」

其他能源部宣布補助的業者，還包括鋼鐵業者Cleveland-Cliffs、陶氏化學、卡夫亨氏和埃克森美孚等。

能源部說，其補助的近80%計畫都位在經濟劣勢地區，經歷長年企業撤資。

減碳工作的挑戰艱鉅，從印尼下修再生能源目標也可看出。從馬來西亞到越南等東南亞國家，都面臨通膨和融資的顧慮。

印尼國家能源委員會已計劃，將全國能源組合中再生能源2025年所占比率的目標下修為17％至19％，2030年為19％至21％，原定明年的目標為23％。