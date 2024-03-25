高盛：聯準會降息、政策利率朝長期水準移動後 美債價格動盪將緩和

高盛表示，近年固定收益市場價格動盪，將隱含波動率推至2008年來最高點，但受到全球各地央行開始進入降息周期的影響，債市的震盪幅度總算開始趨緩。

彭博資訊報導，高盛策略師布里格斯（Joseph Briggs）指出，歷史資料顯示，一旦美國聯準會（Fed）開始降息、政策利率朝更長期的水準移動後，未來一至二年內，債市可能就愈來愈不會因為經濟數據的意外表現而擺盪，且通膨走勢也將穩定市場反應。

如今美債市場已經開始反映高盛的上述觀點，衡量美國公債市場隱含波動率的ICE美銀美林MOVE指數，自去年初短暫急升後，已回到和Fed於2022年開始升息時差不多的水準。

策略師說，儘管如此，由於各地利率如今多在疫情前的水準之上，「預期以外的經濟數據對市場的影響程度，較可能回到全球金融危機前的平均水準，而非上個循環時的低位」。