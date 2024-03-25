本周開盤前 五件國際事不可不知

標普500指數上周五（22日）受零售股拖累，未能保持漲勢，但仍創今年來最佳單周表現。美股近來漲勢凌厲，本周又逢第1季最後一周，在沒有重大經濟數據影響下，可能回檔盤整。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

那指創新高 台積電 ADR 走揚

輝達挾上周GTC大會發表新品的餘威，上周五再漲3.1%，股價再創新高，收在每股942.89美元，周線漲了7.4%，締造11周連漲紀錄。費城半導體指數和台積電（2330）ADR各漲0.2%和0.78%，周線各漲3.2%和2.6%。台積電ADR較台北交易溢價14.5%。

道瓊工業指數上周五跌305點，標普500指數跌0.1%，那斯達克綜合指數續漲0.2%，再創收盤新高。道瓊和那斯達克一周分別漲2％和2.9％，標普500漲2.3%。

投資人對AI前景尤感興奮。除輝達發表新Blackwell架構晶片外，美光營收獲利均超過分析師預期。

投資人在接下來的一周密切關注周五公布的2月個人消費支出（PCE）物價指數，尋找通膨走向最新線索。周五Fed主席鮑爾還有一場不談貨幣政策的演講。

美元指數逼近今年高點 升至104.43 反映美經濟強韌

美元指數（DXY）上周五（22日）挺升到接近今年高點，反映美國經濟數據仍強，加上瑞士央行意外降利率，英國降息也蓄勢待發，而聯準會（Fed）仍按兵不動，一位Fed官員甚至預期今年只降息一次，且降息時間點可能比預期晚，使美元多頭大受鼓舞，顯示華爾街人士年初大舉押注美元走貶恐怕時機未到。

過去一周來，美元對日圓升值約1.5%，對歐元躍上三周高點，對瑞郎勁升1.7%。衡量美元兌六種貨幣走勢的美元指數22日收漲0.96%，報104.43，接近2月13日觸及的2024年最高點104.96。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克22日表示，今年Fed可能只會降息1碼且只降一次，一改先前預估降兩次的看法，理由是通膨揮之不去，經濟數據比預期強，削弱他對通膨滑向2%目標的信心。

成本太高、太複雜 蘋果傳停止研發 Micro LED 螢幕

彭博資訊報導，蘋果公司繼結束造車計畫後，已終止研發Micro LED智慧手表顯示器，為另一項所費不貲的研發計畫劃下句點。

知情人士透露，蘋果近幾周已停止內部研發Micro LED螢幕的計畫。這種具有更明亮、更生動視覺效果的顯示器，原本會配備在未來的蘋果智慧手表，以及應用於其他產品。

但事實證明，這項工作的成本太高，也太過複雜。因討論未公開訊息而要求匿名的知情人士說，蘋果正在重組負責顯示器工程的團隊，並裁撤美國和亞洲的數十個職位。

美中科技戰延燒！大陸掐住英特爾、超微 牽動台積電

美中科技戰延燒，英國金融時報（FT）報導，北京對華府出手，要求大陸官方機構不得使用搭載英特爾與超微（AMD）處理器的PC及伺服器，並減少採購微軟Windows作業系統與外國資料庫軟體。

對於相關消息，微軟和英特爾都拒絕評論，超微、中國大陸財政部、工信部及中國信息安全測評中心則未回覆FT記者的置評請求。

FT並披露，大陸官方要求國營企業內部推動在地化。英特爾與超微是美國兩大半導體巨擘，囊括全球PC處理器幾乎全數市占，北京要求大陸官方機構PC與伺服器全面「去英特爾與去超微化」，震撼業界，由於英特爾與超微都是台積電先進製程重要客戶，也將牽動台積電（2330）後續訂單狀況。至於大陸全力開發自有電腦處理器，對於台灣ASIC相關廠商是否有所挹注，有待觀察。

老債券天王示警金融市場過度繁榮 葛洛斯：美債缺乏吸引力

「老債王」品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）說，隨著美國政府赤字擴大，美國公債已缺乏投資吸引力。他也警告，金融市場已「過度繁榮」，投資人要繫好安全帶；知名經濟學家伊爾艾朗則表示，4.25%是美國10年期公債殖利率今年「合理」的平均水準。

上周三聯準會利率會議後，美債殖利率曲線急劇變陡，稍晚又出現趨平；上周五，10年期美債殖利率約在4.2%，2年期為4.6%。伊爾艾朗表示，「債券市場會意識到曲線最終將變陡」，殖利率曲線正常化還沒有到來，但近在咫尺了。