美財長葉倫 傳4月再訪陸

美國政治新聞網站POLITICO及路透廿三日報導，兩位知情美國政府官員說，美國財政部長葉倫四月將訪問中國大陸，以會晤幾位中國領導高層。

報導說，儘管美中關係過去一年間，因中國間諜氣球事件、台海兩岸緊張持續升高，以及北京在南海愈來愈咄咄逼人的立場態度而接連受創，但葉倫此次訪中的計畫反映出，拜登政府致力維持這段依然脆弱的穩定關係。

由於針對中國威脅的論述，將在美國總統選戰外交政策的討論中占重要分量，因此美中高層面對面接觸旨在保持選戰期間的雙邊關係穩定。

美國財政部一位發言人婉拒置評；華府的中國駐美大使館亦未立即回應置評請求。

前述兩位未獲授權談論此事的美國官員，雖沒透露葉倫這次訪中的行程計畫詳情，但她與其他幾位美財政部高官近幾個月來已在演說和受訪時，大致暗示她今年有關中國的優先事項。

例如葉倫去年十二月演說時表明，與中國高官的面對面會晤，對負責任管控雙邊關係不可或缺。她去年七月首度以財長身分訪中後，兩國成立經濟工作組及金融工作組，並就爭議問題進行坦率而且實質性的討論。