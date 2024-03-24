黃仁勳談輝達成功關鍵：專注「正在做正確事情」的證據 而非KPI

摘要 Nvidia執行長黃仁勳最近在史丹福商學院的演講中，分享了包含創業募資階段、市場開拓期的心得，以及他如何堅持信念，讓Nvidia成長茁壯到今天。

2月23日，輝達（Nvidia）市值突破2兆美元大關，如今輝達市值排名全球第3！執行長黃仁勳，近日應邀到史丹福商學院進行一場主題演講，講述「身為一個CEO」的意義，以及輝達從草創到成功，黃仁勳的創業和管理心法，他如何帶領、激勵員工，如何確保輝達前進的方向。

努力擁有一個「好過去」

「你可以練習準備一次很棒的面試，或經歷一次糟糕的面試，但你無法逃避自己的過去，所以試著努力去創造一個好過去吧！」

黃仁勳分享在創立輝達初期，募資之路上背後的小故事。

30歲創業前，他在巨積（LSI Logic）任職。有天，前東家LSI Logic董事長暨執行長威爾弗雷德・科里根（Wilfred Corrigan）對他說：嘿，我知道你離開了公司，但到現在我還不知道你要做什麼？

聽到科里根這樣說的黃仁勳，便去找他當面說明自己的創業點子，當年他連商業計劃書該怎麼寫都不知道。科里根給他的評語是，「我完全不知道你在講什麼，這是我聽過最糟糕的電梯簡報（elevator pitch）」。

但，科里根依舊拿起了電話，撥號給LSI Logic最大的投資人，即紅杉資本 （Sequoia Capital）創辦人、矽谷風險投資教父唐・瓦倫丁（Don Valentine）並說道：「唐，我要送一個孩子過去，我希望你給他錢，他是LSI Logic有史以來最優秀的員工之一，」

黃仁勳學到的是，一次的面試結果可好、可壞，但人永遠無法逃脫自己的過去。他熱愛自己所做的每一份工作，包含在連鎖餐廳Denny's擔任洗碗工或是掃廁所，每個工作他都全力以赴。

一個人長期以來所表現出的工作態度、人格特質，無法被抹滅，那才是重點，請讓自己有個被打探也不必擔心的「好的過去」。

市場或技術都不存在？沒關係！你能自已創造

每一個創業家都需要思考，我公司的殺手級應用是什麼？而黃仁勳的回答是：遊戲。

輝達的第一個產品是電腦遊戲用的3D顯卡，在他們的產品還沒推出以前，想在電腦上呈現電腦遊戲精美的畫面和即時動作，可能要花上上百萬美金，很難有個便宜的選項，但現在這只需要花玩家300到500美元。

值得注意的是，輝達成立於1993年，連Windows 95都還沒出現，更別提網路普及，當時，電腦遊戲的產值幾乎是零。

創業時，黃仁勳與夥伴們所挑戰的是：不存在的技術與不存在的市場。而他們的任務，就是在創造技術的同時也創造市場。

他說，這就好比是今天說的生態系概念，但Nvidia已經做了30年。也是這個核心信念，讓輝達很早就投入自動駕駛、深度學習等領域。

忠於信念，關注成功的早期指標而非KPI

想要堅持一件距離仍很遠的願景很難，但你只能「相信」。黃仁勳說，忠於你的信念，除非你找到下一個你相信的事情。

他一直都相信輝達可以創造一種新的方式、新的架構，去解決或彌補現有技術的不足。但想創造這個未來，他不能只靠一個人。

除了有輝達的管理團隊、了不起的工程師，同時還得承擔股東、董事會、合作夥伴的期待。沒有一個明確的市場，的確是個難題。

很多公司用關鍵績效指標（KPI）來協助判斷，但何謂好的KPI？許多人在看KPI時會關注毛利率，但那不是KPI，而是結果。「你要追尋的應該是一種，能提早告訴你，你走在正確的方向的指標。」

因此，他更常用「EIoFS」來帶給公司、員工希望，EIoFS指未來成功的早期指標（Early Indicator of Future Success）。

有時候，市場確實還不存在，但他會引導員工將重點放在：嘿，我們又解決了這個、那個問題，解決問題才是輝達存在的目的。

當然，一間公司要永續發展，產品所對應的市場在某個時刻必須存在，但在等到那天之前，要有一種方法來把「結果」和「正在做正確事情的證據」分開。這是Nvidia可以堅持信念、不斷向前，投資一個遙遠目標的秘密。

資料來源：Stanford Graduate School of Business’s YouTuber Channel、BusinessToday

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