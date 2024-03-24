每月多賺5萬元！美國薪水族斜槓新招：投資自動販賣機

摘要 1.不少美國人正利用販賣機販售洋芋片、汽水當作副業。他們會先以低價購入二手販賣機，再向好市多進貨，並收取100％加價。 2.有網紅拍攝影片告訴大家如何用販賣機致富，也有線上課程索價300美元，要傳授相關知識，顯示這股浪潮正在美國延燒中。

你以為日本是全世界擁有最多自動販賣機的國家嗎？事實上，美國才是販賣機數量第一大國！而且在通膨籠罩下，甚至成為不少人增加被動收入的來源。

軟體服務公司Linkitsoft研究指出，美國估計擁有500萬台自動販賣機，在2023年排名世界第一。

而這些自動販賣機，正支持著不少美國人的財富夢。

《華爾街日報》指出，一些認為自己薪水不足以維持生計的美國人，把用自動販賣幾販售洋芋片、汽水當成副業，甚至還有人把正職辭掉專心投入。

他們的創業成本低，而且商業模式相當簡單：只要花1500美元（約新台幣4萬7千元）購入一台二手販賣機，從好市多進洋芋片和汽水後，收取100％加價。

但產業競爭也很激烈。

根據全美販賣機協會統計，該產業規模約182億美元，但經營者中超過一半，每年收入不到100萬美元，多半都是兼職。

儘管如此，透過販賣機追尋財務自由的概念，卻在社群媒體上成為熱門話題。

用自動販賣機達成「財富自由」？

社群媒體管理平台Sprinklr統計，2019年至2023年間，貼文、評論提到「被動收入」、「販賣機」，在Ｘ就增加3倍以上，Instagram更達6倍。

不少網紅是造成這股風潮的推手，如在YouTube擁有50萬訂閱的伊巴尼茲（Jamie Ibanez）。

來自德州，只有23歲的他，竟已擁有51台販賣機。他常將補貨、收取利潤過程拍成影片，並告訴觀眾，只要勤奮且夠幸運，任何人都可循此模式致富。

30歲的卡車司機史密斯（Rob Smith），發現他的日常工作收入無法供他買房，也選擇成為販賣機斜槓經營者。原因是他曾目睹一位同事在工作中抱怨一台販賣機故障，卻還是乖乖投入2美元，「我當時就想，一定要儘快得到一台販賣機，」他說。

他先花4000美元買了第一台販賣機、信用卡刷卡機、一輛載滿零食和飲料的卡車，而後又陸續買進第二、第三台販賣機。

為了營運這三台販賣機，他每週只多花3到5小時，每月卻可多賺進1500美元收入，扣除成本後，利潤仍有約750美元。

但過程遠比他想像更艱難。

靠販賣機賺錢的風險：飲料賣不掉

美國融資公司Nav指出，利用販賣機賣汽水，往往是最有利可圖，但史密斯卻踢到鐵板。在線上論壇網友建議下，他把一台販賣機裝滿柳橙口味汽水，但卻沒賣出半罐，最後他只能和家人硬把3打汽水喝掉。

儘管不是每一款商品都在販賣機熱賣，而且和日本、台灣相比，美國販賣機產業不僅技術較落後，提供品項也較少。市調公司Spherical Insights卻指出，從2021至2030年，美國販賣機產業複合年均成長率將達10.1％。

相較之下，日本販賣機市場相對飽和，從2023年至2033年複合年均成長率僅6.97％。

為了趁這波浪潮獲利，一些有經驗的販賣機經營者開始開課傳授專業知識，一堂課就要300美元。

維吉尼亞大學媒體研究教授思沃茲（Lana Swartz）則表示，有時候線上輔導課程的銷售，可能比光靠販賣機賺錢更有利可圖。但她也提醒，「線上論壇中有個笑話是，如果有人對某個商業模式開課，代表要當做副業，早已過度飽和了。」

資料來源：華爾街日報、領英、Spherical Insights

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