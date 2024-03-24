AI聊天促心理健康 治療成效意見不一

現代人面對憂鬱症、躁鬱症及壓力症候群等心理健康問題， AI聊天機器人可成為情緒發洩的好夥伴！然而，許多聊天機器人APP強調能改善心理健康，但其治療作用卻缺乏監管與認可，專家認為，其終究仍無法取代傳統療法。

缺乏FDA監管干涉

《unite.ai》提及，現今有1300萬美國人受到創傷後壓力症候群（PTSD）影響，另有2100萬美國人正與嚴重憂鬱症抗爭，在關注心理健康的時代，人工智慧成為檢測、診斷和治療心理健康狀況的選擇。

例如，心理健康聊天機器人Earkick是一隻戴著頭巾的熊貓，人們只要輸入有關焦慮的內容，該應用程式就會產生安慰、有同情心的文字。接著，Earkick會建議進行引導式呼吸練習、給予負面想法及壓力管理方法。

《美聯社》指出，由於Earkick沒有明確聲稱可以提供診斷或治療，因此該應用程式未受美國食品和藥物管理局（FDA）的監管，而隨著聊天機器人逐漸發揮治療作用，相關干涉規範將有所增加。

更依賴人工智慧？

美國心理學會心理學家兼技術總監懷特說，聊天機器人無法取代傳統療法，只是引導人們面對精神和情緒問題。賓州大學研究健康資訊科技的科佩爾認為，原本可透過諮詢或藥物獲得準確醫療的患者，如今卻轉而利用聊天機器人，這使得人們對人工智慧更加依賴。

目前，尚未有足夠數據顯示人工智慧可治療心理健康，而許多醫療系統也專注於擴大心理健康服務，而非只提供聊天機器人。

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