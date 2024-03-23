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非理性榮景再現？策略師紛紛上修標普500年終價位預測

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
科技巨型股領漲，把美股那斯達克綜合指數和標普500指數雙雙拱上歷史新高，道瓊工業指數也奔向40,000點大關。令人憂慮市場重現「非理性榮景」。路透
科技巨型股領漲，把美股那斯達克綜合指數和標普500指數雙雙拱上歷史新高，道瓊工業指數也奔向40,000點大關。令人憂慮市場重現「非理性榮景」。路透

科技巨型股領漲，把美股那斯達克綜合指數標普500指數雙雙拱上歷史新高，道瓊工業指數也奔向40,000點大關，而首爾Kospi、東京日經225、歐股Stoxx 600指數，全都躍上紀錄高點。市場又重現「非理性榮景」了嗎？

道瓊社報導，美國聯準會（Fed）前主席葛林斯班1996年12月一場演講使用「非理性榮景」（irrational exuberance）一詞，用來描述當時初具雛形的科技股泡沫，從此成為葛老名言。

前「債券天王」葛洛斯日前發表投資展望報告，也以「非理性榮景」一詞，來形容當前市場現象。他指出，過去兩年來，美國10年期公債殖利率漲升300個基點，借貸成本劇增，美股卻還繼續衝高，顯見赤字支出和人工智慧（AI）熱潮凌駕一切，這種「非理性榮景」從2022年起就主導市場至今，但這股狂熱何時終會退燒，難以逆料。

央行政策轉鬆助長風險性資產買氣

目前這種「什麼都漲」的市況，一大部分要拜全球央行所賜。

美國聯準會（Fed）已表明，通膨將持續降溫且無觸發衰退之虞，今年幾乎確定會調降政策利率；歐洲央行（ECB）和英國央行（BoE）也預示降息就在眼前；瑞士國家銀行（SNB）日前更意外出手降息；日本銀行（BOJ）雖終結負利率，但貨幣維持寬鬆，利率只升至0%，日圓仍弱勢。更別說巴西、墨西哥等拉丁美洲國家央行，降息腳步早就遙遙領先。

投資人既已確定利率大趨勢是往下降，Fed決策官員又維持今年可望降息三次的預測不變，激勵投資人對股票和其他風險性資產胃口大開。標普500指數今年來締造20次收盤新高紀錄，那斯達克綜合指數四度刷新高，道瓊今年截至目前也改寫新高紀錄16次。

華爾街策略師紛紛調高標普目標價

美股這波漲勢之長之強，跌破許多華爾街策略師的眼鏡。過去兩個月來，至少五家華爾街銀行調高對標普500指數年底目標價位。

法國興業銀行把標普500年終目標價從4,750點上調至5,500點，應是目前華爾街最樂觀的預期。美銀（BofA）和巴克萊分別把標普年終目標價提高到5,400點和5,300點，理由是經濟韌性強，巨型科技股獲利強健。高盛去年底以來二度上修預測，2月喊出年底標普500上看5,200點，如今加入華爾街最看多分析師行列，與Oppenheimer的史托茲福斯和Fundstrat研究部主管Tom Lee的預測一致。

不過，一些看衰美股後市的分析師仍堅持己見，例如摩根士丹利的威爾遜不改標普500指數年終落在4,500點的預測，摩根大通看法更悲觀，認為會跌到4,200點。

華爾街策略師的預測只能參考，不可盡信。FactSet Research的數據顯示，過去20年來，華爾街分析師對標普500指數價位平均高估了3%到8%，但過去幾個月來，卻傾向低估。例如，整體而言，一年前策略師對標普500指數2024年3月底的收盤價位預測，比實際價位低估了11%。

指數 標普 華爾街

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