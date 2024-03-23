快訊

耗時2年才如願一窺工廠內部 CNN讚台灣人才就是台積電秘密武器

稱莫斯科恐攻「血腥野蠻」如納粹屠殺 普亭：將懲罰每個幕後黑手

紐時：AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國近年在AI技術發展上領先全球，但若論AI研究人才的數量，中國大陸如今略勝美國一籌。路透社
美國近年在AI技術發展上領先全球，但若論AI研究人才的數量，中國大陸如今略勝美國一籌。路透社

美國近年在人工智慧（AI）技術發展上領先全球，但若論AI研究人才的數量，中國大陸如今略勝美國一籌。

紐約時報報導，根據智庫MacroPolo的最新研究，如今全球近半數的AI頂尖研究人才來自中國大陸，只有18%來自美國。三年前，中國人才只占約三分之一，美國則與現在相仿。

這份研究是根據在2022年「神經資訊處理系統大會」（NeurIPS）發表論文的作者背景，所做的統計研究。

研究指出，如今在美國國內的頂尖AI研究人才，有38%來自中國，美國人只占37%；三年前，有27%來自中國，而美國人占31%。

卡內基國際和平基金會研究員席漢表示，這項數據顯示「中國人才」對美國AI競爭力相當關鍵。他也說，這也可見，美國對人才還是具有吸引力的。

以上數據的不對稱現象，源自2010年代大量中國留學生在美國完成博士學位後，多數選擇留在美國。但這個趨勢如今開始反轉，有愈來愈多的中國研究人才，選擇留在自己的國家。

未來幾年的人才動向，對於美中競相爭取AI龍頭寶座，至關緊要。

過去，美國國防部官員不太擔心來自中國的AI人才，因為許多大型AI計畫不涉及機密資料，而且多數與AI相關的最新研究成果，原本就是公開資訊。然而，由於近年美中關係緊張，美國國內大量的中國AI研究者，讓決策者相當困擾。

亞利桑那州立大學教授坎巴姆帕蒂說，中國學者在AI領域幾乎處於領先地位，若美國決策官員試圖禁止中國人才在美進行研究，就好比「拿石頭砸自己的腳」。

紐約時報 美國

延伸閱讀

美股今年獲利成長逾10％ Fed偏鴿更添利多

美參院通過了！1.2兆美元支出包裹法案 政府關門威脅暫除

布林肯警告以總理「若攻擊拉法將遭全球孤立」 內唐亞胡這樣說

美國女星卡麥蓉狄亞喜迎男嬰 升格二寶媽

相關新聞

自誇台灣大使！黃仁勳曝與張忠謀這層緣分 感性喊「台灣救了輝達」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳最近參加矽谷一場台灣人士的聚會，他在台上致詞時，說自己是很棒的「台灣大使」，強調台灣正處...

美股今年獲利成長逾10％ Fed偏鴿更添利多

根據Factset在3月21日公布的調查，市場預計2024年第1季到第4季標普500指數企業獲利將分別成長3.4%、9....

紐時：AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

美國近年在人工智慧（AI）技術發展上領先全球，但若論AI研究人才的數量，中國大陸如今略勝美國一籌。

近600萬元的史上最高價名片！ 是賈伯斯簽名的這一張

拍賣行RR Auction表示，一張由蘋果創辦人賈伯斯以黑筆親簽、1983年的蘋果電腦名片，在21日以181,183美元...

AI題材加Fed撐腰！那斯達克再創新高 分析曝1原因短期恐回調

標普500指數周五受到零售股拖累，未能保持漲勢，不過仍創下今年來最佳單周表現。鑒於美股近來漲勢凌厲，下周又逢第1季最後一...

北韓海外勞工外匯收入 比制裁前多3倍

根據聯合國安理會最新報告，北韓每年透過向海外派遣勞工賺取7.5至11億美元的外匯收入，對比2017年聯合國實施禁止成員國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。