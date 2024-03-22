貝萊德CEO看好日股 相對便宜、還能再漲

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）看好日股前景，他說，日本經濟似已好轉，而且股票市場與多數同儕相比，相對便宜。

他周四（21日）接受日本經濟新聞與東京電視台專訪時表示，以目前日圓兌美元匯價約150的水準來看，「日本股票非常便宜」。芬克說：「看一些日本企業的品質和獲利，他們有更多的上漲空間。」強調貝萊德加碼投資日本，而公司的投資人也喜歡貝萊德增持日本股票。

日本股市日經指數在芬克談論日股前途光明的同一天，上漲2%，再創新高。而本周投資人也看到日本貨幣政策近20年來的最重大轉變——日本銀行（央行）升息，結束負利率。

芬克認為，日本股市吸引更多散戶投資人的參與，是個「希望徵兆」。特別是日本政府推動了NISA特定額度投資免稅帳戶，有助鼓勵民眾投資而不是只把錢存在銀行裡。他也寄望日銀之後的行動能夠更快速，早點將日本帶進全新時代。

被問到對美國聯準會（Fed）的降息預期時，芬克說：「我們認為，首次降息會在6月。」他強烈不贊同今年11月的美國總統選舉會影響Fed決策，央行不談政治，Fed主席鮑爾的決策將會非常根據數據。

基於美國企業在新科技與醫藥等領域創新能力的信心，芬克也看好美股仍有上漲潛力，儘管美、日兩國的股市現在都已處於歷史高點。