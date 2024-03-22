油價小跌！美汽油需求疲軟 金價突破2,200美元後稍有回落

國際油價周四（21日）小幅走低，因美國汽油需求數據疲軟，且美元走強蓋過了市場對聯準會堅持今年降息預期的樂觀情緒；現貨黃金價格在首次突破每英兩2,200美元後回落。

油價小跌

布蘭特原油5月期貨收跌0.17美元，跌幅0.2%，至每桶85.78美元；美國西德州原油5月期貨收跌0.20美元，跌幅0.3%，至每桶81.07美元，較前一交易日約1.8%的跌勢收斂。

美國能源資訊署（EIA）周三的報告顯示，全球最大的石油消費國美國上周的原油庫存意外下降。另外，儘管汽油庫存連續第七周下降，減少了330萬桶，降至2.308億桶，但作為需求晴雨表的汽油產品供應量卻下滑到900萬桶以下。

瑞穗能源期貨主管Bob Yawger認為，這顯示了支撐近期市場反彈的汽油市場可能已經超買。

Yawger補充說，油價還受到了美國起草聯合國決議呼籲停火的消息的打壓，該決議將允許釋放40名以色列人質，以換回被關押在以色列監獄中的數百名巴勒斯坦人。

聯準會周三將利率維持在5.25%至5.50%的區間，但維持今年預料降息三次的展望，不過，隨著瑞士央行意外降息，導致美元走強，使得以美元計價的大宗商品承壓。

金價創新高、突破2,200美元後小幅回落

現貨黃金價格下跌0.23%，至每英兩2,181.33美元，盤中稍早曾觸及2,220.89美元的紀錄新高。

美國黃金期貨收高1.1%，報每英兩2,184.7美元。

導致金價回檔的另一個因素是美元在貶至一周低點後反彈0.8%，使得海外買家購買黃金的成本更高。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「隔夜的激進買盤似乎已失去動能，金價正在修正，因為利率市場消化的2024年更多降息的可能性僅小幅增加。」

目前，交易人士預期聯準會6月開始降息的機率為72%，高於利率決議前的65%。

現貨銀下跌3.2%，至每英兩24.80美元；白金上漲0.2%，至每英兩908.70美元；鈀金跌1.4%，至每英兩1,007.48美元。