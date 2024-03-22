金價一度觸及2,220美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

聯準會（Fed）強烈暗示即將調降利率，近期也將放慢縮減資產負債表步調，帶動全球金融市場歡騰，除了美國和日本股市，黃金現貨價格更是突破每英兩2,200美元，同樣再創新高，21日在亞洲盤一度觸及2,220.89美元。由於多國央行持續大買黃金，金價顯然還有上漲空間。

金價本月大幅上漲並連創紀錄高位，部分原因是對於美國放鬆貨幣政策的預期升溫，這種環境通常有利於黃金。對聯準會何時轉向降息的猜測，可能是最新漲勢的觸發因素。數據顯示，截至3月5日當周，交易員增持黃金淨多頭部位，增幅創2019年以來最大。

花旗（Citi）北美商品研究主管多希表示，金價可能在今年下半年升漲到2,300美元，尤其還有聯準會下半年降息的支撐。

金價往往和利率呈現反向關係。隨著利率下降，金價相對於債券在內的固定收益資產更具吸引力，在低利率環境下，債券的回報轉弱。

麥格理也預測，今年下半年金價將再創下新高。麥格理的策略師稍早發布的報告指出，金價固然是因為實體黃金買氣支撐了價格，但最近這波100美元的漲勢是由於「大量期貨買盤」。

世界黃金協會央行全球主管范少凱（Shaokai Fan）說：「各國央行過去兩年購買了歷史水準的黃金，2024年他們仍然是強勢買家。」

市場觀察人士告訴CNBC，儘管利率仍高且美元強勁，央行買氣不墜支持金價。

利率走高往往會降低黃金的吸引力，因為持有黃金並無利息，而美元走強也會削弱以美元計價的黃金相對其他貨幣持有者的吸引力。

在地緣政治不穩定的環境下，黃金也因避險的資產屬性帶動實體黃金的需求。

央行 聯準會 金價

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