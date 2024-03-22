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主席鮑爾三言兩語 化解疑慮

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

聯準會（Fed）每三個月公布的「點狀圖」利率預測，原本被市場認為是這次會議釋出的主要訊息；而且這次還顯示多數決策官員已經調高對中期及長期的利率預估水位。但金融市場對「點狀圖」感興趣的時間只維持了45分鐘；等到鮑爾在記者會上對最近通膨數據淡化處理，並表示通膨下降勢頭並未改變後，立馬就搶走了「點狀圖」應有的風采。

鮑爾20日回答記者提問時表示：「近兩個月的通膨數據，並未當真改變整體的情節，就是通膨將逐步下降到2%目標，過程中有時會出現顛簸。我並不認為此一情節已經改變，也不認為這些數據會讓任何人對（通膨）更接近目標點更具信心。」儘管鮑爾在這段發言的末尾留下伏筆，但已足夠使標普500指數再創新高。

今年元月與2月的通膨數據，曾一度動搖市場對通膨持續下降的信心，因為消費者物價指數CPI）連續兩個月都上升0.4%，超出經濟學者的預估。但元月CPI中明顯隱含統計上的雜音，因居住成本占CPI權重太高；至於2月通膨，則是被機票、舊車等變動較大的項目所推升。另外這兩個月升幅超高，也受到紅海危機推升航運成本，以及「元月效應」的影響，但現在已經消退。

一如鮑爾所說，這兩份CPI報告並未對通膨下降帶來正面消息，但也並未明確顯示通膨下降趨勢已經逆轉。由於鮑爾的話頗為中肯，因此輕易壓倒「點狀圖」所透露的負面訊息。

CPI 消費者物價指數 通膨

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