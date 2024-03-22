鮑爾放鴿 今年將降息3碼

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）在美東20日下午2時（台灣21日凌晨2時）決定維持利率在5.25%~5.50%區間，連續第五次按兵不動，仍預測今年將降息3碼，也暗示即將放慢縮減購債的步調。

主席鮑爾的發言也偏向「鴿派」，比市場預期還好，美股標普500指數當日收在歷史新高，21日早盤繼續上攻，亞股21日全面上揚，日股再創新高。

Fed會後聲明的文字只在第一段稍有改變。最新聲明中指出，「就業增加仍然強勁」；而在元月的聲明中，則是「就業增加從去年初以來已趨溫和，但仍然強勁」，顯示Fed認為就業比之前更強。

利率預測的「點狀圖」上，也反映出決策官員對降息的謹慎態度；預測今年降息4碼的人數劇減，僅降息2碼的機率升高。預測2025年的降息幅度則縮小1碼，並微幅提高對長期中性利率的預估值。

Fed並發表最新經濟預測，多數官員將今年經濟成長率預測值從1.4%，大幅上修到2.1%；將今年底預估通膨率從2.4%小幅上修到2.6%，預估失業率從4.1%下修到4.0%。

主席鮑爾在記者會上表示，「經濟表現良好」，並暗示經濟「軟著陸」的路徑可能較為複雜。他強調，通膨「通膨仍然太高」，「在走向2%的路上仍不時出現顛簸」，「這正是我們小心面向此一問題的原因」。

鮑爾表示，最近通膨出現比預期更為黏著的信號，尤其是服務類；這種現象是否會持續，目前還不清楚。他並表示，他不認為最近的數據，已經使通膨率回降到2%的路徑「的確發生整體性的改變」。

至於Fed是否及何時開始減緩縮減資產負債表的速度，Fed表示仍將維持目前的速度；但鮑爾透露，FOMC的看法「是在不久後減緩縮表速度將屬適當」；不過他也指出，「這並不意味著最終的縮表規模會比較小」。

芝加哥商品交易所（CME）報價顯示，期貨市場押注Fed在6月降息的機率，已由本周之初的50%上升至約75％。