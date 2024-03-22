日本出口連三月成長

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

日本2月出口連續三個月成長，在國內需求依然不穩的情況下支撐了經濟。日本財務省21日公布，2月出口較去年同期成長7.8%，超過經濟學家原估的5.1%；2月進口成長0.5%，符合市場預期。貿易逆差為3,794億日圓（25億美元）。

南韓3月初步數據也保持成長。南韓海關同日發布數據指出，南韓3月1~20日出口較去年同期成長11.2%，進口則萎縮6.3%，貿易逆差7.11億美元。

日本2月汽車外銷成長20％，而汽車零組件則成長約23％，支撐了整體出口表現，未受大發工業醜聞的影響。因車輛認證爆發醜聞，隸屬豐田旗下的大發，被迫自去年12月起暫停國內生產和交車，直到上個月才恢復部分產量。

按地區分，日本上個月對美國外銷成長18％，對歐洲外銷成長15％，對中國大陸出口也成長2.5％。農林中金經濟研究員南武志說：「出口強勁，對美國的出口呈現兩位數成長」；「數據顯示高利率政策不會拖慢全球經濟的速度。」

儘管正逢大陸過年，日本國內生產受阻，出口仍然持續成長，對於內需和工業生產呈現疲軟跡象的日本經濟來說，堪稱一個亮點。第4季資本支出數據已經上修，讓日本經濟避免於技術性衰退，但家庭支出連續11個月下降，可見消費者在通膨不退的情況下削減支出。

南韓 日本經濟 美國

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