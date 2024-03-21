涉壟斷智慧手機市場 美國司法部控告蘋果公司

美國司法部和17個州和地區檢察長21日對科技巨人蘋果提起反托辣斯訴訟，指控蘋果阻止對手存取iPhone的硬體與軟體功能，妨礙對手提供產品和蘋果競爭，違反反托辣斯法。

NBC新聞報導，這項民事訴訟，指控蘋果公司以推高消費者成本方式，對其智慧手機作業系統設限，並阻止開發人員在其他智慧手機系統成功發布產品。

司法部長加蘭德在新聞稿表示，「消費者不應該因為公司違反反托辣斯法，而必須支付更高的價格」。

司法部說，蘋果阻止其他公司提供與蘋果產品競爭的應用程式，例如數位錢包。司法部向美國新澤西州地方法院提起的訴訟，指控蘋果的政策損害消費者以及與蘋果部分服務競爭的小公司。

訴狀說，「蘋果公司行為過程中的每一步，都建立並強化了其智慧手機壟斷地位」。

這起訴訟來自多年來對蘋果廣受歡迎的裝置和服務的監管審查，直接瞄準了蘋果最受歡迎的產品iPhone。透過嚴格控制 iPhone 和其他裝置上的使用者體驗，蘋果創造了批評者所說的不公平競爭環境，允許自己的產品和服務使用其核心功能，卻拒絕競爭對手使用。

多年來，蘋果一直限制金融公司使用 iPhone 的支付晶片和藍牙追蹤器來利用其定位服務功能。用戶將蘋果智慧手錶和筆記型電腦等產品連接到 iPhone，也比連接其他製造商生產的產品更容易。

這是司法部過去14年來第三次控告蘋果違反反托辣斯法。蘋果在歐洲已面臨反競爭指控的嚴格調查，本月才挨罰18億歐元，因為把提供較低價格的音樂串流競爭對手拒於門外。蘋果正提起上訴，表示監管機關沒有找到任何可信的消費者受害證據。