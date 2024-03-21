越南政壇大地震！國家主席因打貪下台 恐讓外資心生警惕

1970年出生的武文賞曾經是越共歷史上最年輕的中央書記處書記，並且被視為越共中央總書記阮富仲的接班人選。2023年3月2日，武文賞在第15屆越南國會第四次特別會議上高票當選為越南國家主席，並於當天宣誓就職，黨內排名晉升至第二位，僅次於越共中央總書記阮富仲。

武文賞的前任阮春福在同年1月，因受到防疫、腐敗問題波及，辭去包括越共中央政治局委員、國家主席等在內的黨內外所有職務，退出越南政壇。

然而上任僅一年，武文賞也同樣請求辭職。越南官方公布的理由是武文賞同志違反了黨員嚴禁規定、幹部黨員模範責任規定和根據黨章黨規和國家法律承擔負責人責任，越共中央同意了武文賞的辭職請求。

雖然越南官方的通報中沒有詳細列出武文賞的違規行為，但是分析人士認為，官方的措辭表明武文賞涉嫌貪腐。

美聯社引述分析人士的看法認為，越南可能不會在短時間內選出新一任國家主席，這凸顯了外國投資者對這個東南亞國家政治不穩定的擔憂與日俱增，而越南正日益成為製造業中心，並處於中美爭奪全球影響力的中間地帶。

據越通社報導，本周四（3月21日），越南國會宣布由國家副主席武氏映春出任國家代主席。

去年1月，阮春福宣布引咎辭職後，也同樣是由國家副主席武氏映春出任國家代主席，直至當年3月2日國會選舉產生新的國家主席武文賞。

政壇地震

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院(ISEAS-Yusof Ishak Institute)越南研究項目訪問學者阮克江(Nguyen Khac Giang)對美聯社表示，年輕的武文賞原本被看作是阮富仲的得意門生，但現在卻成為在任時間最短的國家主席，這對於越南政壇而言無異於「一場地震」。

阮克江認為，接下來越共黨內很可能會出現「非常複雜的」尋找繼承人的問題，也許要等到2026年召開全代會的時候才能最終得出。

越共現任總書記阮富仲已經將近80歲，他從2011年就開始擔任總書記一職，是繼胡志明與黎筍之後任期最長的越共最高領導人。他在任內不斷發起反貪腐運動，已導致兩任國家主席被迫辭職。

武文賞獲批辭職的當天，越通社發表《阮富仲總書記關於人事工作的講話：幹部是一切工作的根本》的文章。文章中稱，越共中央總書記阮富仲在近日舉行的越共十四大人事小組第一次會議上發表講話指出，越共十四屆中央委員會委員必須在政治本領、道德品質、工作能力上真正是模範黨員。必須是德才兼備的人，其中以德為本。

越南國內反腐的對外影響

美聯社指出，越南一直試圖在中國和美國之間取得平衡，同時將自己定位為希望將供應鏈遷出中國的企業的理想家園。去年，9月和12月，美國總統拜登和中國國家主席習近平先後訪問越南，凸顯這個東南亞製造中心的戰略地位，以及中美競相爭奪在越南的影響力之激烈。

對越南來說，這也正是越共中央總書記阮富仲所說的竹子外交，即根基牢固但又靈活的外交關系。

對於越南國內開展的反腐運動，分析人士認為，反腐行動損害了越南的商業環境，使外國投資者對不可預測的經濟政策感到不安。

荷蘭王室發表聲明稱，由於越南國內情況（的變化），荷蘭王室推遲了對越南的國是訪問。世界銀行行長也同樣推遲了原定於本周進行的訪問。

（美聯社）

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