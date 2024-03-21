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彭博：美國司法部最快今天對蘋果提起反托辣斯訴訟

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果傳出最快21日會再被美國司法院控告違反反托辣斯法。 歐新社
蘋果傳出最快21日會再被美國司法院控告違反反托辣斯法。 歐新社

彭博資訊報導，美國司法部最快今（21）日將對科技巨人蘋果（Apple）提起反托辣斯訴訟，指控這家全球市值第二高的科技公司阻止對手存取iPhone的硬體與軟體功能，違反反托辣斯法律。蘋果股價挫跌1.4%

要求匿名的知情人士表示，這項預料會在聯邦法院提出的訴訟，為拜登政府對抗美國科技大咖的壟斷的最新告訴，也是司法部過去14年來第三次控告蘋果違反反托辣斯法，但為首次主張蘋果非法維持市場主導地位。蘋果與司法部均未立即回覆彭博記者的置評請求。

蘋果在歐洲已面臨反競爭指控的嚴格調查，本月才挨罰18億歐元，因為把提供較低價格的音樂串流競爭對手拒於門外。蘋果正提起上訴，表示監管機關沒有找到任何可信的消費者受害證據。

此外，歐盟規範大型科技公司的「數位市場法」本月生效，也可能對蘋果發動全面調查。若遭認定違法，最高罰款可達公司全年全球營收的10%，累犯的比率還可提高到20%。

美國也正嚴格監管科技巨擘。司法部已控告字母（Alphabet）旗下的Google涉嫌壟斷，聯邦貿易委員會（FTC）正對臉書母公司Meta以及亞馬遜，展開反托辣斯調查。

司法 美國

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