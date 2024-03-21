日本2月出口連續三月成長且優於預期 為經濟提供支撐

日本2月出口連續三個月成長，在國內需求依然不穩的情況下支撐了經濟。南韓3月初步數據也保持成長。

日本財務省周四公布，2月出口較去年同期成長7.8%，超過經濟學家原估的5.1%。2月進口成長0.5%，符合市場預期。貿易逆差為3,794億日圓（25億美元）。

南韓海關周四發布數據指出，南韓3月頭20日出口較去年同期成長11.2%，進口則萎縮6.3%，貿易逆差7.11億美元。

日本2月汽車外銷成長20％，而汽車零部件則成長約23％，支撐了日本整體出口表現，未受大發工業醜聞的影響。因車輛認證爆發醜聞，隸屬豐田汽車旗下的大發工業，被迫自去年12月起暫停國內生產和交車，直到上個月才恢復部分產量，其他工廠生產線遲至本月才恢復運作。

按地區分，對美國外銷成長18％，對歐洲外銷成長15％，對中國大陸出口也成長2.5％，儘管適逢農曆新年假期，工作天數較少。

農林中金經濟研究員南武志說：「出口強勁，對美國的出口呈現兩位數成長。」「數據顯示高利率政策不會拖慢全球經濟的速度。」

儘管正逢大陸過年，日本國內生產受阻，出口仍然持續成長，對於內需和工業生產呈現疲軟跡象的日本經濟來說，堪稱一個亮點。第4季資本支出數據已經上修，讓日本經濟避免於技術性衰退，但家庭支出連續11個月下降，可見消費者在通膨不退的情況下削減支出。