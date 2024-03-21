快訊

聯合報社論／蔡總統八年能源轉型 以大漲電價回敬全民

MLB／大谷翔平貼身翻譯水原一平承認涉賭足球、NBA 驚人年薪曝光

絕望母親的漫長尋子路：烏克蘭作家瓦庫連科之死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美光盤後狂飆16% 轉虧為盈、本季財測俏 AI帶旺HBM賣光

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）。路透
美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）。路透

記憶體晶片大廠美光（Micron）本季營收展望比市場預期強勁，而且上季意外轉虧為盈，一甩連五季虧損頹勢，主要受AI硬體需求帶旺，消息激勵美光股價在周三（21日）盤後大漲超過16%。

美光股價在盤後大漲逾16％，至每股112.42美元，代表周四股價將創歷史新高。美光過去12個月股價漲幅已超過60%。

本季財測、毛利率都高於預估

美光周三公布，預估本季營收64億至68億美元，高於分析師平均預估的59.9億美元；剔除特定項目後的每股盈餘約45美分，遠高於市場預期的24美分。

毛利率方面，美光預期本季經調整後毛利率為26.5%（加減1.5%），高於市場預估的20.8%。

這份強勁的財報和財測凸顯出，隨著大型科技公司競相採用生成式AI，對高階記憶體晶片和其他先進半導體的需求激增。

執行長談HBM今年的供應已經售罄

執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）表示，美光高頻寬記憶體（HBM）的2024年供應已經售罄，2025年多數供應都已經分配完畢。HBM是用於開發複雜的AI應用。梅羅塔在聲明中說：「在AI啟動的多年商機中，我們相信美光是半導體產業最大受惠者之一。」

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）下一代H200繪圖處理器也選擇採用美光最新的HBM 3E。此前，南韓SK海力士一直是輝達的HBM晶片唯一供應商。

美光首席商務長薩達納（Sumit Sadana）也向路透表示，公司已經為其HBM產品簽下新客戶，但尚未公布。

擺脫連五季虧損 轉虧為盈 威騰電子盤後跟進大漲

回顧上季，美光經調整後每股盈餘42美分，意外轉虧為盈，原先市場預估上季虧損每股25美分。根據LSEG的數據，這是美光在連續五季虧損後首次獲利；上季營收58.2億美元，高於預期的53.5億美元。

分析師預估，美光在高利潤HBM市場的市占率會持續成長到年底。Technalysis Research首席分析師歐唐納表示：「美光令人驚豔的獲利和財測顯示，生成式AI的動能正在推動DRAM以及HBM供應商進入一個重大成長時代。」

美光的財報和財測也被視為是各種晶片與終端市場需求的衡量指標。其樂觀財測也帶動同業威騰電子（Western Digital）股價在盤後大漲5.5%。

梅羅塔說，HBM的營收預料將提高美光本季的毛利率，他並重申該公司有望在2024財年從HBM中獲得數億美元的營收，雖然只占其總營收的一小部分，但占比正在提升。

梅羅塔還表示，美光2024會計年度的供應成長仍然低於DRAM和NAND的需求成長。他也說，所有記憶體和儲存終端市場的議價正在改善中，預期DRAM和NAND的定價水準今年度會進一步提高。

美光Logo在建築外部。路透
美光Logo在建築外部。路透

半導體 市占率

延伸閱讀

輝達新品Meta掃貨 廣達代工AI伺服器可望獲3,000億元訂單

輝達推出新款AI晶片 Meta預計今年稍後收到首批出貨

宇瞻首創完全無鉛記憶體 擺脫歐盟RoHS豁免期倒數壓力

HBM3原由SK海力士獨供 三星獲AMD驗證通過將急起直追

相關新聞

蘋果庫克在上海 會見比亞迪等三大中國大陸供應商

正在中國大陸上海訪問的蘋果執行長庫克，周三（20日）在上海蘋果中國總部，與三大供應商比亞迪、藍思科技、長盈精密負責人會晤...

美光盤後狂飆16% 轉虧為盈、本季財測俏 AI帶旺HBM賣光

記憶體晶片大廠美光（Micron）本季營收展望比市場預期強勁，而且上季意外轉虧為盈，一甩連五季虧損頹勢，主要受AI硬體需...

聯準會維持今年降息3碼預測 美股創歷史新高

美國聯準會一如預期決議利率不變。即使年初通膨高於預期，官員仍預估今年將降息3碼（0.75個百分點），且上修經濟成長預測，...

Fed利率決策／五度按兵不動 點狀圖仍顯示今年將降息三次

聯準會（Fed）在美東時間20日下午2時（台灣時間21日凌晨2時）結束一連兩天的政策會議，並發布會後聲明，宣布聯邦資金利...

美元在Fed公布決策後走貶 日圓臨數十年低點後反彈

美元周三下跌，日圓從接近數十年的谷底反彈，聯準會（Fed）仍預測今年美國會降息三次，儘管通膨依然偏高。

美股三大指數創新高 Fed估今年三次降息 投資人鬆口氣

美國股市周三（20日）勁揚約1%，三大指數都創歷史新高，標普500指數首次突破5,200點，因聯準會（Fed）維持利率不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。