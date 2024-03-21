美光盤後狂飆16% 轉虧為盈、本季財測俏 AI帶旺HBM賣光

記憶體晶片大廠美光（Micron）本季營收展望比市場預期強勁，而且上季意外轉虧為盈，一甩連五季虧損頹勢，主要受AI硬體需求帶旺，消息激勵美光股價在周三（21日）盤後大漲超過16%。

美光股價在盤後大漲逾16％，至每股112.42美元，代表周四股價將創歷史新高。美光過去12個月股價漲幅已超過60%。

本季財測、毛利率都高於預估

美光周三公布，預估本季營收64億至68億美元，高於分析師平均預估的59.9億美元；剔除特定項目後的每股盈餘約45美分，遠高於市場預期的24美分。

毛利率方面，美光預期本季經調整後毛利率為26.5%（加減1.5%），高於市場預估的20.8%。

這份強勁的財報和財測凸顯出，隨著大型科技公司競相採用生成式AI，對高階記憶體晶片和其他先進半導體的需求激增。

執行長談HBM今年的供應已經售罄

執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）表示，美光高頻寬記憶體（HBM）的2024年供應已經售罄，2025年多數供應都已經分配完畢。HBM是用於開發複雜的AI應用。梅羅塔在聲明中說：「在AI啟動的多年商機中，我們相信美光是半導體產業最大受惠者之一。」

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）下一代H200繪圖處理器也選擇採用美光最新的HBM 3E。此前，南韓SK海力士一直是輝達的HBM晶片唯一供應商。

美光首席商務長薩達納（Sumit Sadana）也向路透表示，公司已經為其HBM產品簽下新客戶，但尚未公布。

擺脫連五季虧損 轉虧為盈 威騰電子盤後跟進大漲

回顧上季，美光經調整後每股盈餘42美分，意外轉虧為盈，原先市場預估上季虧損每股25美分。根據LSEG的數據，這是美光在連續五季虧損後首次獲利；上季營收58.2億美元，高於預期的53.5億美元。

分析師預估，美光在高利潤HBM市場的市占率會持續成長到年底。Technalysis Research首席分析師歐唐納表示：「美光令人驚豔的獲利和財測顯示，生成式AI的動能正在推動DRAM以及HBM供應商進入一個重大成長時代。」

美光的財報和財測也被視為是各種晶片與終端市場需求的衡量指標。其樂觀財測也帶動同業威騰電子（Western Digital）股價在盤後大漲5.5%。

梅羅塔說，HBM的營收預料將提高美光本季的毛利率，他並重申該公司有望在2024財年從HBM中獲得數億美元的營收，雖然只占其總營收的一小部分，但占比正在提升。