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微軟消費AI事業添猛將

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

人工智慧（AI）新創公司、後納入Google旗下的DeepMind的共同創辦人蘇萊曼（Mustafa Suleyman），將接掌微軟消費AI事業。

微軟表示，蘇萊曼將帶領名為Microsoft AI的新事業群，負責Copilot AI助理、Bing、Edge、GenAI等消費性AI產品和研發，直接受執行長納德拉指揮。微軟正招兵買馬，希望在競爭激烈的AI產品市場上擺脫Google的追趕。

新事業群將由席蒙安（Karén Simonyan）擔任首席科學家。席蒙安和蘇萊曼共同創立新創Inflection，並擔任Inflection首席科學家。

納德拉周二發布這兩項人事案並宣布成立AI事業群的消息。微軟表示，Inflection大部分成員將加入微軟。

Inflection是微軟主要AI合作夥伴OpenAI 的競爭對手，目前正將重心轉向企業銷售AI軟體，但仍繼續營運消費型聊天機器人事務Pi。

納德拉表示，微軟技術長兼AI執行副總裁史考特將繼續擔任現職，負責AI的整體策略。

微軟新人事，代表在加強內部AI能力和產品方面又邁出一大步，不再只是仰賴和Open AI的關係。

新人 科學家

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