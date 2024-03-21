BNT重心轉向癌藥開發

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

德國生技公司BioNTech去年營收和獲利同步銳減，且主要營收來源BNT新冠疫苗，今年收入料將再次下滑。如今BioNTech把重心轉往開發癌症藥物，盼透過擴大產品組合，帶動營收恢復成長。

BioNTech 20日公布，2023年營收較2022年大減77%至38.2億歐元（41.1億美元），不如彭博訪調的分析師預期，淨利則驟降90%至9.3億歐元。

展望今年，BioNTech預計營收落在25億歐元~31億歐元之間，具體取決於新冠疫苗接種、監管批准新藥等。該公司先前預測今年營收約30億歐元。

根據彭博資訊報價，BioNTech今年來股價已下跌11.4%。相形下，彭博彙編的一項歐洲製藥業者指數上漲6.2%。

這家總部位於美茵茲的公司今年1月預計，2025年預料再度實現營收成長，屆時新冠疫苗業務將觸底。

指數 新冠疫苗 生技

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