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Fed決策後市場會有什麼變化？華爾街大多頭給5理由：美股可望大漲

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
華爾街知名大多頭說，美股在聯準會（Fed）公布貨幣決策後可望大漲，並建議續抱贏家股，包括繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）。路透
華爾街知名大多頭說，美股在聯準會（Fed）公布貨幣決策後可望大漲，並建議續抱贏家股，包括繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）。路透

又到了聯準會Fed）宣布最新貨幣決策的日子。負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）20日結束兩天會議後，會給市場帶來好消息或壞消息？根據華爾街知名大多頭的說法，美股在FOMC會後可望大漲，並建議續抱贏家股，包括繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）。

市場普遍預期，FOMC這次可望維持利率不變，呈現決策官員利率落點預測的「點狀圖」將是眾所矚目的焦點，是否顯示今年降息三次的預測生變，令一些投資人忐忑不安。

華爾街知名的多頭人士、Fundstrat Global Advisors研究部主管Tom Lee說，Fed決策宣布前，投資人態度確實小心翼翼，他認為是因為今年初通膨數據高於預期所致。但他發現，儘管消費者物價指數（CPI）比預期熱、衰退疑雲未散、美股估值過高、漲勢仍集中在大型科技、人工智慧（AI）亢奮情緒延燒，美股漲勢不輟，似乎讓投資人難以置信。

他指出，在這種情況下，美股要繼續漲，需要來個驚喜或令人鬆口氣的消息。他認為投資人將如願以償，並舉出下列五個理由支持他的看法。

一、美股在Fed會前已小幅拉回，升高股價上漲機率

Lee在致客戶報告中寫道：「回顧過去兩年的利率決定，FOMC會前股價走軟，但會後七次有四次大漲，或然率不算高...但至少最可能的情況是在FOMC會後大漲。」

二、美債殖利率回軟，有利股價攻堅

Fundstrat技術分析師紐頓指出，美國10年期公債殖利率走勢圖顯示，短期頭部已形成，這也有利美股後市。

三、市場已把利空消化完畢

目前美股價位已把「利空消息」--Fed今年只降息三次，而不是六、七次，而且可能拖到9月啟動，而不是3月就開始降。

四、Fed主席鮑爾已轉「鴿」

鮑爾本月赴國會發表經濟證詞時，已高唱「鴿」調，言明降利率「不遠」了。Lee看不出有任何理由使鮑爾20日轉變立場。

五、「油箱裝滿了油」--蓄勢待漲

美股已備妥上漲條件，技術面也看多，現在只待好消息點火。Lee：「我們發現，每次市況開始搖搖欲墜時，投資人往往反射性地變得悲觀。只要喊出『頭部』仍是預設模式，我們認為美股上漲空間可能持續出人意料。」

Fundstrat預測，FOMC 20日開完會後，標普500指數可能躍上5,250點至5,300點。

Lee說，機構投資人普遍對美股展望存疑，這種戒慎恐懼的心理，加上他們對Fed可能「偏鷹派」的預期，是Fundstrat認為美股可望大漲的理由。

他建議抱牢今年贏家股如AI概念股，特別是近來漲勢出現疲態的輝達，以及安謀（Arm）、超微（AMD）等，並認為減重藥相關個股如禮來（Eli Lilly）和Novo Nordisk也值得續抱。

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