英特爾獲拜登政府近200億美元晶片補助 目標降低對大陸、台灣依賴

路透報導，拜登政府20日表示，將提供英特爾將近200億美元的補助款與貸款，協助這個美國半導體巨人擴大國內晶片產出。這是美國政府目前為止核准的最大一筆尖端晶片生產補助金。

這項初步協議包含85億美元的補助款，以及多達110億美元的貸款，一部分資金將用來興建兩座新廠，並且翻新一座舊廠。

這筆補助與貸款是「2022晶片與科學法」的一環，凸顯拜登政府大舉押注英特爾。該法總計將撥款527億美元提升半導體國內生產，包括390億美元補助半導體生產，110億美元資助研究與發展。

美國商務部長雷蒙多19日形容，這是一樁「巨大協議」，也是美國半導體製造業空前最大投資之一，意義是在美國製造尖端半導體。她指出，美國目前在全球尖端晶片生產的占有率是零，預料到2030年可能提高到20%，一部分得力於這項補助計畫。

目標是降低對中國大陸和台灣的依賴。根據北美半導體產業協會（SIA）的數據，美國在全球半導體製造產能的占比已從1990年的37%，降至2020年的12%。