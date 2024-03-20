黃仁勳：NVIDIA計劃向三星電子採購HBM晶片

輝達（Nvidia）計劃向三星電子採購高頻寬記憶體（HBM）。SK海力士目前等於是輝達的獨家HBM供應商，目前在新一代HBM3E量產也遙遙領先。三星電子最近 也開始量產新一代的HBM晶片，設法追上對手。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳在加州聖荷西的媒體簡報上說：「HBM記憶體非常複雜，且增值非常高。我們正在大舉投資於HBM。」

黃仁勳表示，輝達目前正就三星的HBM晶片進行品質認證，未來會採用這些晶片。黃仁勳還盛讚三星「是一家非常優秀的公司」。

同時，三星在記憶晶片領域的最大競爭對手SK海力士周二已宣布，開始量產HBM3E。

HBM已成為AI榮景的重要組成部分，相較於傳統記憶晶片提供了更快的處理速度。

黃仁勳說：「HBM是一個技術奇蹟。」他也說，HBM提高了能源效率，在AI普及之際，有助於地球永續發展。

SK海力士幾乎是輝達HBM3晶片唯一供應商。SK海力士一位主管向日經新聞透露，HBM3E將優先交付輝達，用於最新的Blackwell架構GPU。

黃仁勳說：「三星和SK海力士的升級周期令人驚豔，只要輝達成長，他們會和我們一同成長。我珍賞SK海力士和三星的夥伴關係。」