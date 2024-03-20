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日圓頹勢止不住 兌美元跌破151 市場預期日本央行將持續寬鬆

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本央行結束負利率政策後，日圓持續走貶，兌美元匯價周三跌破151大關。路透
日本央行結束負利率政策後，日圓持續走貶，兌美元匯價周三跌破151大關。路透

日本銀行（央行）周二結束負利率政策後，日圓持續走貶，日圓兌美元匯價周三跌破151大關，兌歐元匯價也跌到2008年來最低，逼近165大關，主因是市場揣測日本央行仍將保持寬鬆的貨幣政策。

日圓頹勢止不住，周三在亞洲盤中，兌歐元匯價一度下跌0.3%到164.35，隨後收復部分失土，兌美元匯價下跌0.22%到151.19日圓，正跌向1990年以來最低水準。日圓今年來已重貶約7%，成為表現最差的G-10貨幣。

外界預期，由於日本與其他已開發經濟體（尤其是美國）之間存在高利差，日圓將持續承壓而走弱。儘管日本央行昨天升息，為2007年以來首見，並取消殖利率曲線控制政策，但央行總裁植田和男與官員堅稱，金融狀況仍將保持寬鬆。

道明證券策略師Alex Loo表示：「隨著市場將日本央行的決定解讀為偏鴿升息，日圓表現不佳。我們可能會看到，歐元（兌日圓的即期匯率）因歐元區數據較佳而突破165」。

投資人和經濟學家對於央行下一次升息時間存在不同看法。彭博調查顯示，分析師預計今年底日本央行的政策利率仍將為0.1%，這說明大多數人不把再次升息當作基線情境；但也有不少人警告，日本央行的升息周期可能還沒結束。

日本央行 貨幣

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