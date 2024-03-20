全球首富貝佐斯前妻捐款逾200億元 經公開徵集後比原訂多捐一倍

已在2019年與全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯離婚的慈善家史考特（MacKenzie Scott）將捐出6.4億美元（約台幣205億元）給361個非營利組織。

美國有線電視新聞網報導，負責公開徵集勸募申請的Lever for Change周二表示，此次共6,000多個組織提出申請，史考特改變原本計畫的向250個非營利組織各捐100萬美元，最終捐出原訂金額的兩倍多，因為「經同行和外部專家評定，受捐贈團體進行了令人難以置信的工作，捐助團隊決定擴大獲獎者範圍和獎勵金額」。

史考特的捐贈策略與她的前夫貝佐斯不同。貝佐斯與其未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）宣布向女演員Eva Longoria和退役海軍上將Bull McRaven各捐5,000萬美元。史考特則將巨額款項分散捐給數百個較小的組織。

去年12月，史考特公布2023年的21.5億美元捐款；2022年，她的團隊在9個月裡向465個織織捐贈超過38億美元。

根據彭博億萬富豪指數，史考特擁有362億美元的財富。