寬鬆催生殭屍公司 加劇不平等

日本銀行（央行）昨宣布十七年來首度升息，停止負利率政策。財經專家分析，日本長年貨幣寬鬆，可能有助於日本經濟成長並預防嚴重通縮，卻也催生「殭屍」公司並加劇不平等。未來脫離量化寬鬆的力道若過猛，可能使近年經濟及工資成長倒退，因此日銀動作非常謹慎。

法新社報導，日本獨樹一格的極寬鬆政策，意在揮別上世紀末泡沫經濟瓦解後，持續數十年的經濟停滯和通貨緊縮。二○○七年後就長期未升息的日銀，二○一三年在時任首相安倍晉三主政下積極對抗通縮，收購大量債券等資產來注入流動性，以期通膨率達到百分之二；決策者認為這有助驅動經濟。

央行寬鬆貨幣、政府慷慨開支，都包含在所謂「安倍經濟學」的三支箭中。日本瑞穗資訊綜研經濟學家門間一夫說，當年的目標高遠卻難立竿見影，日銀只好進一步訴諸二○一六年起的負利率等刺激措施；同年，日銀又推出更非傳統的殖利率曲線控制（ＹＣＣ）刺激借貸，ＹＣＣ政策也在昨天宣告退場。

日銀政策轉向，是否意味日本已走出泡沫經濟陰霾？分析師認為，日銀寬鬆政策已達目標，幫助日本避免深陷通縮，並為日銀期盼的高工資、高花費良性循環提供條件。標普全球評級亞太區首席經濟學家高路易說，整體共識認為若無相關措施，日本經濟成長會更疲弱且可能發生顯著通縮。

但門間指出，貨幣寬鬆也讓許多本來無法生存的「殭屍」企業得以存續，導致財政紀律缺失和資源分配效率不足。新冠疫情後，日本殭屍公司數量增加了三分之一。高路易則說，貨幣過度寬鬆可能加深社會不平等且會扭曲金融市場。

日銀理事白井早由里等經濟學者則認為，儘管日本經濟近來出現起色，但考量消費疲弱等因素，要讓通膨率維繫在百分之二機會不大。

高路易說，日銀擔心一旦收緊貨幣政策太急，經濟成長、工資成長和物價將再下滑，使近來的成果報銷。也可能引發投資人追求較高報酬，導致其他地方的資本流竄到日本，有動搖金融市場穩定的風險。