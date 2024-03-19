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比特幣跌破6.5萬美元！一檔ETF資金單日爆量流出 市場降息預期縮減

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
比特幣在上周創下突破73,000美元的新高價格後，近幾日跌勢猛烈。路透
比特幣在上周創下突破73,000美元的新高價格後，近幾日跌勢猛烈。路透

比特幣在上周創下突破73,000美元的新高價格後，近幾日跌勢猛烈，過去24小時再跌逾4%，跌破65,000美元關卡，此時投資人在消化全球最大比特幣ETF出現歷來最大單日資金流出紀錄的消息，而且市場對聯準會降息的預期縮減。

比特幣今日盤中跌4.38%，報64,651.30美元。乙太幣也重挫3.5%至3,370美元，Solana和迷因幣狗狗幣跌幅更重。

根據彭博資訊彙編的資料，規模250億美元的灰度比特幣信託（GBTC）在周一寫下6.43億美元資金流出紀錄，是這檔信託在1月11日轉換成ETF後，最大單日資金流出額。在稍早，市場對九檔新上市的現貨比特幣ETF展現出強勁需求，抵銷了同時間資金從GBTC撤離的情勢。

但現在，富達投資、貝萊德等巨擘的比特幣ETF產品獲得資金流入的情勢正在降溫，這10檔ETF在3月18日見到的資金淨流出額為1.54億美元。

新加坡加密交易業者QCP Capital今天在一份報告中表示，會密切追蹤整體ETF資金流出數額，淨流出「匯市明顯的看跌訊號」。

ETF 信託 投資人 新加坡 比特幣 聯準會

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