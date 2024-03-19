新人婚禮花費減少 供應商多元化經營自救

高通膨侵蝕消費者財富，根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，部分新人儉約辦婚禮，不隴便把錢花在「可有可無」的東西上，例如布置場地的鮮花或招待來賓的飲料點心檯，但這對提供攝影、拍貼機和外燴服務的婚禮供應商來說，是個壞消息。

美國對奢華婚禮的痴迷在疫後達到頂峰。研究業者The Wedding Report說，2023年辦一場婚禮的平均花費首見突破3萬美元（約台幣96萬元），現在已回落；婚禮的數量則在2022年衝到25年來最多，今年預計減少近17%。The Wedding Report執行長Shane McMurray說，婚禮需求旺盛的光輝歲月不可能很快重現。

但最近的婚禮明顯較儉約，例如30歲的佛州女教師到法院公證只邀請18位親朋好友到場慶祝，她認為花太多錢和力氣籌辦盛大婚禮並不值得。此外，婚禮數量也明顯減少，原因可能是前幾年的疫情導致難有機會認識新朋友和約會，以及現在有許多人同居而不結婚。

根據珠寶商Signet Jewelers的執行長Gina Droso，最近訂婚率下降25%，珠寶類正經歷第二次疫情危機。她預計要等明年才能走出低谷。

一些婚禮供應商則努力調適，嘗試多元化經營。例如2019年在德州聖安東尼奧創業的蛋糕店老闆Alyssa Young，原本計劃專注於提供婚禮蛋糕，現在則向咖啡店批發烘焙食品，也向到該市巡迴演出的樂隊提供餐飲服務。